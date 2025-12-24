Ella es la exparticipante de ‘Yo me llamo’ que seguiría cantando en las calles tras su paso por el ‘reality’

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más exitosos de Caracol Televisión y muestra de ello son los 10 años que lleva frente a la pantalla, contando con todo un grupo de imitadores quienes se encargan de mostrar su talento convirtiéndose en el doble perfecto de su artista favorito, donde la decisión está en el grupo de jurados conformado por César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz.

Le puede gustar: Reconocido exhumorista de Caracol se fue de Colombia y lanzó crítica por la inseguridad del país, “Vida nueva…”

En medio de las diferentes temporadas de ‘Yo me llamo’ han sido varios los participantes que han logrado destacarse por el talento con el que cuentan y a pesar de salir de la competencia sin el premio mayor, son varias las puertas que logran abrir en la esfera musical.

Sin embargo, uno de los casos que ha llamado la atención ha tenido que ver con una de las imitadoras a Whitney Houston, destacándose por el talento vocal con el que cuenta, convenciendo así a los jurados en varias ocasiones, pero luego de algunas etapas terminó siendo eliminada del programa de entretenimiento.

Aunque no se conoce a ciencia cierta la temporalidad del video, la exparticipante de ‘Yo me llamo’, al parecer, seguiría mostrando su talento en el canto desde las calles, alcanzando así una amplia acogida entre los ciudadanos y por ende, siguiendo su más grande pasión. Ante la publicación de un video fueron varios los comentarios recibidos por parte de diferentes usuarios, destacando su habilidad en este rol, pero también lo difícil que resulta avanzar en la industria musical.

¿Qué pasó con Amparo Grisales, de Yo me llamo?

Aunque la jurado de ‘Yo me llamo’ no suele ser tan activa a través de sus rede sociales, recientemente Amparo Grisales volvió a aparecer en modo de alerta para sus seguidores, ya que están estafando a la gente bajo su nombre: “No promuevo productos para la eterna juventud, ni para la hipertensión, ni para tanta basura de estafadores que usan inteligencia artificial para robar la imagen de los que hemos construido una imagen con trabajo y disciplina. Generalmente, es en Facebook, no solo te roban el dinero, es peligroso que te estén dañando la salud con productos que son veneno y engaño. Cuando represente un producto lo verán en mis redes y serán productos de alta calidad. Qué no te engañen. Gracias. Un abrazo”.