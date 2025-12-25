¿Cuáles son las localidades con más personas quemadas con pólvora en Bogotá? Esto dicen las cifras

A pocos días de que termine este 2025, la cifra de quemados con pólvora en la temporada navideña tuvo un importante incremento entre la noche del miércoles 24 de diciembre y la madrugada de este 25 de diciembre. De acuerdo con las autoridades, solo en lo que va de este mes se han registrado 64 personas lesionadas por artefactos con pólvora.

Lo más preocupante es que de esas 64 personas, 16 eran menores de edad y otros 48 eran mayores de de edad. Solo entre la noche del 24 de diciembre y las 8 de la mañana del 25 de diciembre las autoridades registraron 10 casos más de lesionados con pólvora.

Adicionalmente, las cifras dejan ver lo peligrosa que es la combinación entre la pólvora y el alcohol, pues 19 de las personas afectadas se encontraban consumiendo bebidas embriagantes.

La Alcaldía de Bogotá también reveló cuáles son las localidades donde más casos de personas lesionadas con pólvora se han registrado:

Engativá: 11 casos.

Usme: seis casos.

Bosa: seis casos.

Suba: seis casos.

San Cristóbal: cinco casos.

Kennedy: cinco casos.

Santa Fe: cuatro casos.

Usaquén: cuatro casos.

Fontibón: tres casos.

Los Mártires: tres casos.

Chapinero: dos casos.

Tunjuelito: dos casos.

Puente Aranda: dos casos.

Teusaquillo: un caso.

Antonio Nariño: un caso.

Las quemaduras más frecuentes en diciembre

Entre otras cosas, los reportes de las autoridades sanitarias también mostaron cuáles son los tipos de quemaduras más frecuentes.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la ciudad, estas son las partes del cuerpo que más lesiones presentan entre los quemados:

Manos: 42 casos.

Rostro: 16 casos.

Ojos: siete casos.

Cuello: cuatro casos.

Pies: dos casos.

Tronco: un caso.

Por último, las autoridades dieron algunas recomendaciones útiles en caso de que una persona resulte quemada: