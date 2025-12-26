Ella es la experiodista de Noticias Caracol que abandonó el informativo por cuestiones de salud, ¿de qué se trata?

Noticias Caracol es el informativo que pertenece a Caracol televisión desde hace más de 25 años, ofreciéndole a los televidentes información de primera mano sobre los principales hechos que son noticia en cada uno de los rincones del país. Siendo su equipo de periodistas los principales protagonistas, sin embargo, hace un tiempo una de ellas decidió tomar un nuevo rumbo debido a las situaciones que salud que estaba enfrentando.

Con el paso de los años son varios los periodistas y presentadores quienes se han destacado en el informativo, algunos se mantienen, otros deciden seguir nuevas pasiones o tomar nuevos caminos fuera de los medios de comunicación. Siendo este el caso de Viviana Ávila, quien durante un tiempo hizo parte de la sección de entretenimiento de Noticias Caracol.

Sin embargo, tiempo después la presentadora decidió salir del informativo y por ende, dedicarse a otras facetas, las cuales suele compartir por medio de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activa y alcanza los más de 70 mil seguidores.

En medio de sus diferentes publicaciones, la expresentadora de Noticias Caracol muestra su gusto por la meditación y el yoga, exponiendo también que su situación de salud estuvo muy relacionada con su deseo de tomar un nuevo rumbo fuera de los medios de comunicación: “Tuve que mirar más profundamente para curar mi ansiedad crónica, endometriosis y PCOS (Síndrome de Ovario Poliquístico). Muchos giros después, he creado una vida más simple, más presente junto al océano. Ahora lo que me ilumina es apoyar a otras mujeres caminando por su propio camino de vuelta a ellas mismas”.

Cabe resaltar que más allá de mostrar cómo ha transformado su vida desde la meditación y el yoga, también ofrece este tipo de terapias para quienes las necesitan.

¿Quién es la nueva periodista de Noticias Caracol?

La nueva periodista de Noticias Caracol es Camila Olaya, una comunicadora social y periodista, además de contar con una especialización en Comunicación estratégica. Si bien, Olaya ya hacía parte de Caracol Televisión, desde hace más de un año formaba parte del equipo de ‘Séptimo día’ y hace pocos días con un sentido mensaje le dijo adiós a esta producción:

“Hoy me despido de Séptimo Día. Esta familia y este programa llegaron en uno de los momentos más necesarios de mi vida para reafirmarme que nunca hay que dejar de soñar. Fue un año y medio de muchísimo aprendizaje al lado de grandes profesionales y de personas que se convirtieron en familia. Estas fotos son solo una pequeña muestra de todo lo vivido.

A mis jefes, mil gracias por acogerme, apoyarme, enseñarme y depositar su confianza en mí. Gracias por creer en esta mujer bonaverense. Y a mis compañeras y compañeros, mi más profundo agradecimiento por todo lo compartido. Me voy con el corazón hinchado de alegría por lo aprendido y por todo lo que está por venir", fueron las declaraciones expuestas por parte de la periodista de Noticias Caracol.