Ella es la nueva y bella periodista de Noticias Caracol; hizo cambio de producción

Noticias Caracol es el informativo perteneciente a Caracol Televisión que durante más de dos décadas se ha encargado de llevarles a los televidentes aquellos hechos que marcan trascendencia en el país, brindando así un amplio panorama en temas sociales, políticos, económicos, culturales y deportivos.

En medio de sus más de tres emisiones diarias, Noticias Caracol cuenta con todo un grupo de periodistas y presentadores, quienes se encargan de reportar desde diferentes puntos del país y también desde el set principal, por lo que resulta más que necesario contar con un gran equipo, donde constantemente son nuevas las caras que llegan al informativo.

¿Quién es la nueva periodista de Noticias Caracol?

La nueva periodista de Noticias Caracol es Camila Olaya, una comunicadora social y periodista, además de contar con una especialización en Comunicación estratégica. Si bien, Olaya ya hacía parte de Caracol Televisión, desde hace más de un año formaba parte del equipo de ‘Séptimo día’ y hace pocos días con un sentido mensaje le dijo adiós a esta producción:

"Hoy me despido de Séptimo Día. Esta familia y este programa llegaron en uno de los momentos más necesarios de mi vida para reafirmarme que nunca hay que dejar de soñar. Fue un año y medio de muchísimo aprendizaje al lado de grandes profesionales y de personas que se convirtieron en familia. Estas fotos son solo una pequeña muestra de todo lo vivido.

A mis jefes, mil gracias por acogerme, apoyarme, enseñarme y depositar su confianza en mí. Gracias por creer en esta mujer bonaverense. Y a mis compañeras y compañeros, mi más profundo agradecimiento por todo lo compartido. Me voy con el corazón hinchado de alegría por lo aprendido y por todo lo que está por venir", fueron las declaraciones expuestas por parte de la periodista de Noticias Caracol.

Si bien, decirle adiós a ‘Séptimo día’ no fue sencillo, lo cierto es que esta decisión se vio encaminada a una nueva oportunidad dentro de Noticias Caracol como periodista desde la capital colombiana: “Misma casa, nueva familia. Así se han visto los últimos días de este nuevo sueño y reto cumplido. Esta mujer bonaverense quien hace año y medio se vino a la capital solo con una maleta llena de sueños, hoy está cumpliendo uno de los más grandes. La honra y la gloria sean siempre para Dios”, las palabras de la periodista estuvieron acompañadas de algunas imágenes y videos con respecto a sus últimos días haciendo parte del informativo.