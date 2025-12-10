Exparticipante de ‘Yo me llamo’ confesó que fue engañado por empresario mexicano, “encerrado en un país…”

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos en el país, pues año tras año se ha encargado de reunir a diferentes artistas, quienes buscan convertirse en el doble de su artista favorito y que buscan llevarse el premio de los 500 millones, donde el equipo de jurados conformado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, tienen la decisión de elegir a los mejores para la gran final.

En medio de los 10 años que lleva ‘Yo me llamo’ al aire han sido varias las situaciones que han tenido que atravesar los exparticipantes luego de su participación en el reconocido ‘reality’, siendo estas tanto positivas como negativas. Tal es el caso de Nicolás Hernández, quien dio de que hablar durante el programa al imitar a Elvis Presley en el año 2021, pero en medio de su deseo por seguir en la música fue engañado por un empresario bajo falsas promesas laborales:

“Llegaron muchas propuestas de trabajo, se abrieron muchas pruebas (…) Un día me llega una solicitud desde México, de un empresario que le gusta mi trabajo y que me quieren en su empresa en Los Cabos, México (…) Él me contrata y me dice que todo empezaría desde diciembre del 2023, pero por x o y motivo yo terminé viajando en abril del 2022 (…) Al principio me prometió de 5 a 7 shows semanales, el siguiente de 4 a 5 shows semanales y cuando llegué allá me dijo solo tenemos 2 shows semanales (…) Él me pagaba quincenal por los shows que hacía y él decía que por menos de 10 shows mensuales yo iba a tener un salario de 4.000 pesos mexicanos, los cuales nunca llegaron porque nunca tuvimos 10 shows al mes".

Seguidamente, Hernández sostuvo que un día desapareció su pasaporte, así como también su contrato, sin dejar de lado que en ocasiones no tenía para alimentarse y se movilizaba con su propio dinero, donde el hombre comenzó a descontar todo el dinero que había gastado en cenas, vestuarios, hospedaje, entre otros. Ante esta compleja situación buscó salir de México, pero también demandar al hombre por lo ocurrido, sin embargo, la negativa fue evidente por parte de varias entidades y al estar alejado del país.

¿Quién fue el ganador de ‘Yo me llamo’ 2025?

Luego de varios días de votaciones, los televidentes tuvieron la última palabra, donde la diferencia de votos no terminó siendo muy marcada entre algunos de ellos. A pesar de la elección de los jurados, quien fue elegido como el ganador de ‘Yo me llamo’ 2025 por parte de público, fue Vicente Fernández, llevándose así los 500 millones de pesos.