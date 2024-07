Amparo Grisales, jurado de Yo me llamo, tildó de “enfermos y fracasados” a quienes le inventaron compleja enfermedad

Captura de pantalla Yo me llamo

Amparo Grisales es una de las figuras más reconocidas del entretenimiento, pues ha sabido destacarse como modelo y actriz, siendo considera la ‘diva’ de la televisión colombiana y a pesar de contar con 66 años de edad sigue vigente en la pantalla chica, pues es parte fundamental del programa de entretenimiento de Caracol Televisión, ‘Yo me llamo’ como uno de los jurados junto a Pipe Bueno y César Escola.

Si bien, en los últimos meses la manizaleña ha estado ausente de Caracol, sí se le vio bastante emocionada siendo parte del gran estreno de ‘Pedro, el escamoso’ que se dio en las instalaciones del reconocido canal, donde se dejó ver junto a Miguel Varoni y otras personalidades del canal nacional y una de sus más recientes publicaciones se dio junto a su hermana, Patricia Grisales, donde aprovechó para reírse un poco sobre las bromas que hace sobre su edad, teniendo en cuenta los 499 años que cumple Santa Marta y que por ende, se encontraban allí.

Sin embargo, la jurado de ‘Yo me llamo’ recientemente volvió a aparecer en su cuenta de Instagram para hacer una delicada publicación: “Fake, falso. Atención no se dejen engañar. Yo soy pura, sana y armoniosa. Gracias a Dios tengo una salud maravillosa. Si así fuera estaría yo misma estaría anunciándolo en mis redes. Ladrones farsantes fracasados y enfermos. Cómo pueden inventar tantas cosas, robarse mis fotos e imitar mi voz para vender productos que te pueden envenenar. Porque son tan falsos como lo que están diciendo son un peligro. Gente sin escrúpulos, generalmente los anuncian en Facebook que yo no tengo ni uso”.

Seguidamente, Amparo Grisales les pidió a sus seguidores que si contaba con la aplicación denunciaran esta cuenta, reiterando que todo lo que le “achacan” a ella se les devolverá: “No me duele nada”.

¿Quién es el exesposo de Amparo Grisales de ‘Yo me llamo’?

El exesposo de Amparo Grisales de ‘Yo me llamo’ es Germán Tessarolo, un hombre de nacionalidad italiana que meses luego de su nacimiento sus padres tomaron la decisión de radicarse en Argentina. El exesposo de la jurado de ‘Yo me llamo’ se dedicó a la pintura, convirtiéndose en una de las figuras más representativas de Argentina en este ámbito, pues heredó algunos de los talentos de otros de sus familiares, entre ellos su bisabuelo.