Imitador de ‘Yo Me Llamo’ reveló que atentó con la vida de su padre y las adicciones con la droga que atravesó

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos en Colombia, estando presente durante más de una década y llevándoles a los televidentes a los mejores imitadores del país, quienes se encargan de mostrar su talento desde el primer capítulo para así avanzar dentro de la competencia.

Sin embargo, la decisión final la tendrán los televidentes, luego de la elección del equipo de jurados que en la última temporada estuvo conformado por César Escola, Rey Ruiz y Amparo Grisales. Para la temporada del año 2019, pasó Jhon Madrid como imitador del salsero Eddie Santiago, quien llegó a ‘La Red’ de Caracol a contar su impactante historia de vida.

El imitador empezó contando que viene de una familia religiosa, en la que su padre es bastante estricto, a quien categorizó como “cuadriculado” y que su pensamiento se basaba en que “todo es malo”. A los 7 años sus padres se divorcian y él queda con su padre y que en su afán de vivir, cometió muchos errores al entrar al mundo del alcohol y las drogas con tan solo 12 años, por supuesto a escondidas de su padre.

Jhon Madrid reveló que con el paso del tiempo empezó a tener diferencias con su padre, hasta el punto de tener peleas físicas y en una ocasión, en la que se había excedido con el alcohol y las drogas se enfrentó con él, al punto de atentar con su vida. El imitador lo agredió con un cuchillo en frente de su abuela, y a pesar de que fueron heridas leves, fue acusado de tentativa de homicidio con la pena de 17 a 24 años en la cárcel.

Al ser recluido en la prisión de Itaguí, Madrid se reencontró con su madre y le otorgaron casa por cárcel por no tener antecedentes, por lo que se fue a la casa de su madre y allí se reencontró con su padre.