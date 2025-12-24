Alejandro Riaño le confesó a Maluma que tuvo que sacar fiado el teatro para su show, tras crisis económica

Juan Luis Londoño o ‘Maluma’ se encuentra en una etapa más madura de su vida, como artista y personalmente, uno de los aspectos que han influido en el crecimiento de la artista, es su rol como padre de Paris, lo que también ha permitido conocer una faceta más humana del artista.

Recientemente, el paisa presentó su nuevo proyecto alejado de la música, se trata de su propia podcast llamado “Las cosas como son”el cual es conducido por él y en su primer entrega, estuvo acompañado por la doctora Manuela Gómez Le puede Es decir, que Maluma busca crear un espacio para hablar de la salud mental, pero con asesoría y no solo desde la experiencia, al publicar el primer clip indicó:“Juan Luis “Maluma”, por primera vez del otro lado. Conversaciones reales con quienes han vivido y sanado. Un espacio para sentir.“

Haste el momento este cuenta con cuatro capítulos, con invitados junto al artista, entro ellos nada más que el futbolista y amigo del paisa, Juan Fernando Quintero, también su tía, Yudy Arias y el más reciente con Alejandro Riaño, quien también tiene su show de entrevistas, conocido como ‘The Juanpis Live Show’.

En uno de los clips compartidos, Maluma le pregunta a Riaño sobre aquel momento en el que pensó botar la toalla, a lo que él contesto: “Apague y vámonos porque yo no quiero ser un programa intenso (...) no quería ser parte de la presión que estaba viviendo, del entorno en el que estaba, en todo, familiar, noviazgo en muchas cosas, que cansancio" señaló en primer momento.

Uno de los mayores retos del comediante es seguir siendo creativo y efectivamente que su programa no se vuelva monótono: “Cuando logro apagar esos demonios o voces, que lo quieren apagar a uno y levantarse un día, mandar todo el carajo, decir se se va no me voy, de volver arrancar con 250.000 en la billetera, sin saber como pagar la nomina al mes. Pedir prestados teatros y decir deme dos semanas y le pagó la temporada, pero fieme esta”.

Karol G le habría salvado el programa The Juanpis Live Show de Alejandro Riaño

Recientemente, Riaño estuvo en una entrevista Brian Ortiz, donde recuerda una entrevista que para él salvo su show, esta fue con Karol G en abril del 2024 mientras estaba de gira con su álbum ‘Mañana Será Bonito’. El comediante cuenta que ese momento fue de replantearse muchas cosas, de manera personal, pero también con su equipo de trabajo, para él no todos estaban aportando de forma positiva.

Para Riaño fue replantearse todo de forma interna y volver a revisar los perfiles de quiénes serían sus invitados, yen ese renacer de su programa, llegó Karol G para preguntarle si era posible que, en el marco de su histórico show, programaran una entrevista para realizar durante la semana.

“Yo dije,“Aquí fue.” Y lo que ella toca es como si nos hubiera sacado de allá de lo más hondo y nos hubiera levantado y decir otra vez. Y ahí se me ocurrió hacerlo del sofá. Hagámosle un sofá rosado.Después el sofá rosado se veía horrible. Entonces dije, “Hay que intervenir el sofá.” Llamamos a Viviana Grondona, que es una persona que hace murales y de todo en nuestro país",expresó Riaño.