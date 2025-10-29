Karol G realizó una colaboración con Diesel: conozca los precios de cada pieza

Karol G sigue consolidándose como una de las estrellas de la música latina, quien tras el lanzamiento de su álbum ‘Tropicoqueta’, ha logrado hacer presencia en importantes lugares. Como lo fue en el concierto“Grace for the World”, un evento realizado en el Vaticano con el propósito de enviar un mensaje de paz y fraternidad al mundo.

Su participación la convirtió en la primera artista latina en actuar en una cita de esta magnitud frente al papa León XIV, dejando un sello histórico para la música y la cultura de Colombia. También lanzó su propia marca de Tequila y fue uno de los shows musicales del Victoria’s Secret Fashion Show, contando con sus propias alas y dejando en alto a las latinas.

A pesar de que aún no ha lanzado su gira con el último tour, la paisa no ha dejado de trabajar, de hecho en estos días la vimos el Vogue World: Hollywood en Los Ángeles, como invitada especial. Ahora, este 29 de octubre lanzó su colaboración con la marca italiana Diesel, con la que sacó 9 piezas y por supuesto está inspirada en Tropicoqueta.

¿Cuánto es el valor de la colección de Karol G x Diesel?

Entre las prendas más costosas se encuentra un vestido que tiene el valor de 4`999.900, seguido de una chaqueta denim de 2`199.900. El icónico bolso, pero con los detalles de la artista, tiene un valor de 2′499.900 y la pieza más económica son los pantis y el top de un bikini, que están cada uno en 399.900. Todas las piezas ya están disponibles en la página oficial de Diesel Colombia.