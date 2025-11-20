Alejandro Riaño habló de cómo Karol G salvó su programa The Juanpis Live Show

The Juanpis Live Show es un espectáculo de comedia en vivo protagonizado por el personaje Juanpis González, creado por el comediante colombiano Alejandro Riaño. El show combina sátira política, crítica social y humor ácido para retratar, de forma exagerada y sarcástica, la vida de la élite privilegiada en Colombia.

Recientemente, Riaño estuvo en una entrevista Brian Ortiz, donde recuerda una entrevista que para él salvo su show, esta fue con Karol G en abril del 2024, mientras estaba de gira con su álbum ‘Mañana Será Bonito’. El comediante cuenta que ese momento fue de replantearse muchas cosas, de manera personal, pero también con su equipo de trabajo, para él no todos estaban aportando de forma positiva.

Puede leer: Ella es Samantha Correa, la mujer trans que Pirlo señala de haber tenido relaciones con Blessd

Para Riaño fue replantearse todo de forma interna y volver a revisar los perfiles de quiénes serían sus invitados, y en ese renacer de su programa, llegó Karol G para preguntarle si era posible que, en el marco de su histórico show, programaran una entrevista para realizar durante la semana. El comediante le dio la respuesta afirmativa y corrió con los detalles para preparar su teatro para la grabación del nuevo capítulo de Juanpis Live Show.

“Yo dije, “Aquí fue.” Y lo que ella toca es como si nos hubiera sacado de allá de lo más hondo y nos hubiera levantado y decir otra vez. Y ahí se me ocurrió hacerlo del sofá. Hagámosle un sofá rosado. Después el sofá rosado se veía horrible. Entonces dije, “Hay que intervenir el sofá.” Llamamos a Viviana Grondona, que es una persona que hace murales y de todo en nuestro país", expresó Riaño. Desde ese momento, el comediante junto a su equipo crean sets completos para sus invitados, señalando que quien a veces se quiere llevar algo como recuerdo tras la entrevista, puede hacerlo.

¿Por qué echaron a ‘Enanicks’ de ‘The Juanpis Live Show?

Jhon Alejandro Vargas es el nombre del hombre interpretaba hace días a ‘Enanicks’, pero que estaba ausente de las pantallas, joven que, aunque no acumula grandes números en las redes sociales, ha hecho colaboraciones con destacados creadores de contenido rolos como, ‘El Juandacho’ y ‘Jhon Alexander’.

Tras su salida, Riaño emitió un live en TikTok en el que dio a conocer las razones de la salida del actor: “Lo queremos muchísimo, gracias por todo, pero llegamos hasta acá. Uno escoge sus prioridades en la vida, él no la escogió en su momento y eso fue lo que pasó. Estamos con otra persona y le deseo todo lo mejor. Tenemos a una persona completamente responsable que no llega ‘fumado’ y respeta los espacios. Una vez a él lo llevamos de gira y pasó una cosa que no nos gustó. Fueron cosas que fueron pasando y decidimos estar con el que estamos”, expresó.