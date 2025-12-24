“Vamos a crear la central única de compra de medicamentos en las EPS intervenidas”: Gustavo Petro

En su alocución del 23 de diciembre, el presidente Gustavo Petro habló sobre la crisis que enfrenta el sector de la salud y anunció la creación de una “central única de compra de medicamentos” en las EPS intervenidas por el Estado.

El primer mandatario afirmó que el Gobierno no le va a comprar medicamentos a laboratorios que manejen precios por encima del mercado y, en cambio, lo hará directamente en el exterior. “Se acaba la especulación y el acaparamiento de medicinas”, aseveró.

“No confundan EPS con salud”

Petro dijo que el caos que vive el sector de la salud en el país “no es un caos en la salud, es una caos en la contabilidad de las EPS”, y arremetió contra estas entidades y contra el Congreso, al cual acusó de no dejar arreglar los problemas contables de estas empresas: “Había que volver las EPS gestoras de salud y no instituciones financieras”.

Durante su intervención, el primer mandatario acusó a los gobiernos anteriores de “robarse la plata de la salud” y dijo: “Lo que ha hecho este gobierno es tener un mejor sistema de salud aun sin que se aprobara la reforma que irresponsablemente la Comisión Séptima del Senado (tumbó)”.

“Jesús peleó por la vida, por eso lo mataron”

Por esa misma línea, Petro llamó a los senadores que hundieron la reforma a la salud “un poco de gente que enseña dizque cristianismo y está con la muerte”, y alegó que “Jesús, de quien se conmemora su nacimiento este día, peleó fue por la vida, por eso lo mataron”. Además, dijo que la reforma a la salud sería viable, contrario a lo que afirmaron los congresistas de dicha comisión, si se da continuidad al decreto de emergencia económica.

Sumado a sus ataques a la oposición, el presidente se despachó en repetidas ocasiones contra la prensa, acusando a los medios de comunicación de “mentir” y diciéndole a las y los periodistas que “investiguen” y “busquen en google”.