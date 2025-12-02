Petro hace un llamado a la “revolución de la cultura” con la aprobación de la Ley Artes al Aula

La Ley Artes al Aula fue sancionada hoy por el presidente Gustavo Petro, oficializando la incorporación de las artes y la cultura de forma transversal en los procesos pedagógicos de las instituciones educativas públicas de Colombia. La divulgación se realizó en un evento en el Centro Nacional de las Artes en la capital del país este 2 de diciembre.

Esta nueva legislación establece la obligatoriedad de adoptar lineamientos para incorporar herramientas pedagógicas artísticas y culturales en las aulas, buscando fortalecer las competencias socioemocionales, comunicativas y ciudadanas, así como la promoción de la convivencia y la paz. La implementación será liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Ministerio de Educación, a través del Sistema Nacional de Educación Artística y Cultural (SINEFAC).

Durante el evento, el presidente Petro destacó que la ley busca asegurar la continuidad del programa, eliminando su naturaleza temporal. “La iniciativa de la ley es que pierda ese carácter esporádico, que sea permanente. Al volverla permanente, al volver el programa permanente de acuerdo, porque se hizo ley, entonces, tendremos un proceso continuo”, afirmó el mandatario.

La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, señaló el cambio de enfoque de la política pública. “No siempre en la agenda presidencial o estatal somos más que el entretenimiento del principio o del fin de lo importante. Hoy somos lo importante, hoy el arte y la cultura son lo importante”, indicó la ministra.

El mandatario también hizo referencia a la expansión del programa y mencionó que con la ley se busca que la cobertura crezca en dotaciones, infraestructura y personal docente.

Petro indicó un aumento en la provisión de recursos, mencionando que se ha triplicado la cantidad de dotaciones entregadas a los colegios en este gobierno. Sobre el personal, señaló la meta de aumentar la base de formadores: “De 5.000, hay que pasar a 10.000 profesores”.

¿Para qué este programa?

El programa, que se articula con el plan presidencial “Artes para la paz”, ha pasado de una implementación inicial en 300 colegios de Bogotá a tener presencia en 730 municipios y aproximadamente 3.500 colegios, lo que representa un aumento de “10 veces más que lo que hicimos en la Bogotá Humana”, según el presidente.

Actualmente, la cobertura alcanza a “medio millón de niños y niñas y jóvenes en los colegios de Colombia”. El presidente proyectó que con la ley, el programa podrá llegar a un millón de beneficiarios. “Tiene, si logramos que la ley prevalezca, y es mucho más fácil, va a llegar a un millón. Va a llegar a generaciones permanentes”, manifestó.

Por lo que el presidente enfatizó el potencial impacto de la ley en la expresión artística del país. “De aquí van a salir talentos que hoy no están en todos los niveles de la expresión artística de Colombia. Va a haber lo que yo llamo una revolución de la cultura”, concluyó con esta frase.

La ley “Artes al Aula” busca consolidar la educación artística como un derecho y una herramienta para el desarrollo integral en el sistema educativo público nacional.