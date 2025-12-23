Agmeth Escaf se rindió a los pies de Petro por sus políticas económicas de Petro: “Aquí no quebraron empresas”

El barranquillero Agmeth Escaf se ha consolidado como una de las figuras públicas más conocidas del país, no solo por su trayectoria en Caracol Televisión con espacios como 'Día a Día’, sino también por su incursión en la política en 2022, año en el que fue elegido representante a la Cámara mediante voto popular, bajo el Pacto Histórico. Justamente el costeño generó conversación al salir a defender las políticas económicas de Gustavo Petro, a meses de que salga de la Presidencia.

En continuidad con sus lineamientos políticos, Escaf realizó un video que se masificó en las redes sociales, en el que puso los puntos que él considera, tienen a Colombia con una buena economía a diferencia de otros países de la región. Imágenes que también se convirtieron en una dura respuesta a los críticos de Petro.

Foto del congresista Agmeth Escaf durante marcha del Día del Trabajador en Barranquilla.

“¿Qué pasó con la economía en el Gobierno Petro? Nada de lo que dijo la oposición. Aquí no quebraron empresas, no se disparó el dólar, no hubo desastres; por el contrario, hoy a la gente le rinde más la plata. El desempleo bajó a 8,2%, la más baja en dos décadas; la economía creció 3,6%“, afirmó el nacido en la arenosa.

“Somos el cuarto país en el ranking global con mejor desempeño económico en el 2025. El dólar está por debajo de los $4.000 pesos y la inflación está controlada. ¿Dónde están los que decían que esto iba a ser un caos y los que se iban a ir del país? Sigan haciendo campaña con miedo, ya nadie les come cuento", añadió el representante, quien generó una ola de comentarios.

“No logro entender, una gran economía, con el presupuesto más grande aprobado, pero no se aprueba una reforma por el 3% de su valor y el país entrará en un colapso económico y fiscal“, ”Verdades a medias y mentiras. Somos la cuarta peor inflación del continente. El resto está por debajo del 5%. La cifra de desempleo está inflada por el crecimiento del estado“, ”Agmeth, porque mejor no se dedica a hacer propagandas, porque eso del Senado le quedó grande", fueron algunas de las reacciones.

Tal como lo había anunciado el mandatario, el Gobierno Nacional emitió en la noche de este lunes el decreto que establece esta medida extraordinaria, adoptada luego del hundimiento de las reformas tributaria y de salud en el Congreso de la República. La determinación, que regirá por 30 días en todo el país, ha desatado un amplio debate en los ámbitos político, económico y jurídico.

A este debate se unió López, quien le mandó un contundente mensaje a la Administración actual: “Una Navidad amarga le está dando el gobierno nacional a los colombianos: disparó la deuda y decretó una emergencia sin fundamento para imponer nuevos impuestos por decreto. Para endulzar la amargura anunciará “gran alza” del salario mínimo, pero nos saldrá lo comido por lo servido.“, fueron las palabras de Claudia.