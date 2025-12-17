¿Diana Celis y la Epa Colombia van a volver? Declaraciones de la futbolista encendieron las redes

Epa Colombia es una de las creadoras de contenido más reconocidas en Colombia, mujer que en la actualidad se encuentra cumpliendo una condena de más de cinco años de prisión por delitos que cometió en el Estallido Social, con los que afectó el funcionamiento del sistema TransMilenio al vandalizar una de las estaciones. Más allá de esto, su nombre volvió a ser tendencia por las declaraciones que hizo una de sus exparejas.

Previo a establecer su relación sentimental con su actual pareja, Karol Samanta, la ‘Reina de las queratinas’, mantuvo un idilio con la futbolista Diana Celis, mujer que recientemente hizo parte de la Selección Colombia Femenina de Futsal que representó al país en la más reciente edición de la Copa del Mundo realizada en Filipinas.

Justamente Celis generó conversación luego de hacer una dinámica de ‘Preguntas y Respuestas’ en su cuenta de Instagram donde acumula 1,1 millones de seguidores, en la que la cuestionaron sobre la posibilidad de volver con ‘La Epa’; a lo que ella respondió que la actual pareja de la influencer le tiene prohibido cualquier tipo de contacto y que de su parte tampoco quiere hablarle.

Abogado de Epa Colombia reveló por qué no le dieron casa por cárcel

Desde la reclusión de Barrera Rojas han ocurrido varios hechos relevantes, entre ellos el cambio de su defensa legal, pues desde hace algunos meses el proceso está en manos del reconocido abogado Francisco Bernate Ochoa, quien recientemente ofreció una entrevista al portal ‘La Red Viral’.

Durante la charla, Bernate reveló que han afrontado distintos escenarios adversos, incluidos varios rechazos por parte de la Corte, entre ellos la negativa a concederle el beneficio de casa por cárcel, lo que le impediría estar cerca de su hija Daphne Samara y de su prometida, Karol Samanta. El abogado señaló que la estructura familiar de ‘La Epa’ ha sido un aspecto reiteradamente considerado en las decisiones judiciales, las cuales no les han salido a su favor.

“Es una familia con unos patrones diferentes. Una familia de personas del mismo sexo tiene unos patrones y unos parámetros diferentes y a ellas no las pueden juzgar como si no fueran una pareja del mismo sexo. No son una pareja donde hay un papá y una mamá, así no funciona. Ojalá y esto tenga eco, todo es muy innovador, y en un poder judicial conservador no es tan fácil, pero hay que intentarlo”, afirmó Bernate.

“Es una discriminación de género, cómo le van a negar la prisión domiciliaria diciendo que la madre puede hacerse cargo del hijo si en una pareja como esta esos roles de padre y madre no están presentes, es de otra forma. Entonces no puede desconocerse que no estamos entre iguales”, añadió.