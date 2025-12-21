Otro reconocido participante del Desafío es confirmado en ‘La Casa de los Famosos 3′

RCN anunció que el estreno de ‘La casa de los famosos’ se dará el próximo 12 de enero del 2026 a las 8 pm. Es decir, que nuevamente la parrilla de programación del canal cambiaría,pues actualmente a las 8 pm se transmite ‘Chepe Fortuna’ y la mencionada producción pasaría una hora y media después con el fin de que los televidentes puedan disfrutar de una nueva temporada de ‘La casa de los famosos’ y logre conectarse con algunos de los participantes.

Mientras tanto, el reality continua revelando los participantes que ingresan de forma directa a la casa, el último confirmado fue Alejandro Estrada y hace unas horas por medio de las redes oficiales del canal, Carla Giraldo confirmó a Renzo Meneses. El deportista e influencer conocido por paso en el Desafío del canal Caracol, lugar donde tuvo una participación polémica.

Puede leer: Anamar le volvió a tirar a Renzo por el cuidado de su hijo; más de uno le dijo que se enfocara en su bebé

Esto debido al vínculo que surgió con Anamar durante su participación Desafío XX en el 2024. Ambos concursantes se destacaron y su relación comenzó a gestarse en medio de las intensas competencias y la convivencia del programa, particularmente cuando compartieron equipo en la casa Omega.

La cercanía y el coqueteo que se hizo evidente ante las cámaras, e incluso fue propiciado por otros compañeros, marcando el inicio de su romance. A pesar de los altibajos, discusiones y tensiones que surgieron incluso dentro del Desafío continuaron fuera de él, pero con varios inconvenientes de por medio. Actualmente no están juntos, pero de su unión quedó un pequeño bebé, el cual convive con Anamar y del que se la ha acusado a Renzo de no ser un padre presente.

¿Quiénes son los participantes confirmados de ‘La casa de los famosos’?

De acuerdo con la información divulgada por el Canal RCN hasta el momento, estos serían los participantes confirmados para esta versión de ‘La casa de los famosos’, sin embargo, faltarían algunas sorpresas que se darían antes de su gran estreno:

Nicolás Arrieta - Influencer y Creador de Contenido Alexa Torres - Cantante e Influencer Esteban Bernal (‘Tebi’) - Modelo e Influencer Luisa Cortina - Modelo y Creadora de Contenido Eidevin López - Actor e Influencer Lorena Altamirano - Actriz Maiker Smith - Influencer y Humorista Yuli Ruiz - Influencer y Modelo Johanna Fadul - Actriz Manuela Gómez - Influencer Franck Stiward (‘Campanita’) Marilyn Patiño - actriz y modelo . Alejandro Estrada - actor Renzo Meneses - Influencer y modelo

Aunque aun no ha sido confirmada de manera oficial, Sara Uribe también llegaría a la casa, esto según el Gordo Ariel, quien en ‘La Corona TV’ confirmó esta noticia. En este se encontraría con Manuela Gómez, con quien compartió en Protagonistas de Nuestra Tele, el año de su victoria, el periodista también indicó que estarían buscando otro personaje de esa temporada, para traerlo.

¿Quiénes serán las presentadoras del After Show de La Casa de los Famosos?

‘La Casa de los Famosos’ sigue anunciando a los participantes de la nueva temporada, pero mucho antes había surgido el rumor de que Karina García llegaría como presentadora del After Show. Además, Vicky Berrio que cautivó al público al hacer

No obstante, el programa acabo con esos rumores y confirmo el regreso de Vicky por medio de sus redes sociales: “¡Chiiiiicoooss! Es un honor para nosotros confirmarles oficialmente que Karen Sevillano y Vicky Berrio nos seguirán divirtiendo con sus ocurrencias y personalidades en El After de#LaCasaDeLosFamososCol3, “sí, mis lindos”, expresaron.