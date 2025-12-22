Aida Victoria Merlano mostró su nueva adquisición y en redes indagan si se factura tanto en redes

Una de las creadoras de contenido más conocidas en el país es Aida Victoria Merlano, quien desde hace varios años se ha destacado en redes sociales convirtiéndose para algunas mujeres en un reflejo de empoderamiento femenino, además de su faceta como empresaria. Sin embargo, el sueño cumplido de la colombiana fue convertirse en madre, hecho que tuvo lugar hace pocos meses de la mano de su expareja, Juan David Tejada, más conocido como ‘El agropecuario’, dándole la bienvenida a Emiliano.

Si bien, Emiliano ha sido el sueño cumplido de Aida Victoria, lo cierto es que los problemas con su expareja, Juan David han causado polémica en las redes sociales. Pues, la influencer expuso que el hombre no responde económicamente por su hijo e incluso en alguna ocasión llegó a agredirla fisicamente.

A pesar de ello la creadora de contenido y empresaria sigue adelante con cada uno de sus proyectos y por supuesto, viviendo al máximo está etapa como mamá. Además, deja claro que no escatima en gastos cuando de darse gustos se trata, pues en medio de una de sus más recientes publicaciones, Aída Victoria mostró la camioneta de sus sueños que logró adquirir, según ella, gracias a su perseverancia y trabajo duro, por supuesto, su pequeño estuvo para acompañarla a alcanzar este nuevo sueño:

“Hoy salió mi libro y compré la camioneta de mis sueños. Trabajen duro y sueñen el doble“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Aída Victoria Merlano.

¿Cuál es la nueva camioneta de Aída Victoria Merlano?

De acuerdo con la información suministrada por la marca, la Mercedes-Benz G 580 con Tecnología EQ marca un hito histórico al ser la primera variante totalmente eléctrica del icónico Clase G, logrando fusionar su legendario diseño robusto con la innovación sostenible. A diferencia de los modelos convencionales, este vehículo utiliza cuatro motores eléctricos controlados individualmente (uno cerca de cada rueda), lo que le permite alcanzar una potencia combinada de 579 CVy ejecutar maniobras asombrosas como elG-TURN, que permite al coche girar sobre su propio eje. Manteniendo su herencia todoterreno, conserva el chasis de travesaños y una capacidad de vadeo de 850 mm(superando incluso a sus hermanos de combustión), todo esto respaldado por una batería de116 kWhque promete una autonomía de hasta 473 kilómetros, demostrando que el lujo y la capacidad extrema pueden ser totalmente eléctricos.