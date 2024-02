¿Ya no son amigos? Jessica Cediel contó la razón por la que no fue al cumpleaños de Pipe Bueno

La modelo Jessica Cediel se abrió a sus seguidores en Instagram para explicar por qué no pudo asistir a la fiesta de cumpleaños de su ex pareja, el cantante Pipe Bueno. Cediel, quien mantuvo una relación con el artista durante muchos años, utilizó la función de preguntas en Instagram para interactuar con sus fanáticos.

En las redes sociales, algunos usuarios comentaron sobre la relación pasada entre Cediel y Bueno, sugiriendo que ella había perdido a un buen hombre en su vida. Algunos bromearon sobre su apodo de “la pastora” debido a su defensa de la vida religiosa, insinuando que no asistió a la fiesta porque tenía que dar un sermón.

Lo que dijo Jessica Cediel sobre su ausencia en el cumpleaños de Pipe Bueno

Cuando un usuario le preguntó si había felicitado a Pipe en su cumpleaños, Cediel respondió en su historia de Instagram: “Sí, Pipe siempre será un buen amigo. De hecho, me invitó a su fiesta de cumpleaños, pero no pude asistir debido a mis compromisos en medio de las grabaciones del reality. Me perdí una gran celebración”.

Sin embargo, otros usuarios valoraron la madurez de Cediel y Bueno, destacando el papel de Luisa Fernanda W en su relación actual. Cediel y Bueno mantienen una amistad después de su separación, demostrando que han superado las dificultades de su relación pasada, que según Cediel, fue afectada por la distancia y las agendas laborales.

A pesar de su historia amorosa, tanto Cediel como Bueno han demostrado ser capaces de mantener una relación amistosa sin que esto afecte a sus nuevas parejas. Su madurez y respeto mutuo han sido elogiados por sus seguidores en las redes sociales, demostrando que el amor puede transformarse en una amistad sincera y duradera.