Pipe Bueno y Luisa Fernanda W hablaron de su regreso a Colombia tras meses radicados en México, “me hace falta”

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W son una de las parejas más estables de la farándula nacional. Si bien, las figuras iniciaron su noviazgo siendo blanco de críticas, ya que meses antes se dio el fallecimiento por una bala perdida de Legarda, la expareja de la creadora de contenido. A pesar de ello, decidieron seguir adelante con su amor, dándole paso conformando una familia junto a sus dos hijos y también desde hace un tiempo diciéndole adiós a Colombia para iniciar una nueva etapa en México.

Luego de varias dudas, Luisa Fernanda y Pipe decidieron radicarse en México, con el fin de que el artista pudiera abrirse camino en otros países, situación que fue apoyada por la creadora de contenido, dejando claro que cuenta con una mayor versatilidad a la hora de seguir con su trabajo.

Si bien, fueron varios meses en los que la pareja planeó cada uno de los detalles de su nuevo hogar a principios del mes de julio le dijeron adiós a Colombia y ahora en medio de su regreso al país por algunos compromisos y en medio de una entrevista para ‘Lo sé todo’, se refirieron a la serie de cambios que han atravesado.

“Lo más bonito de irnos para allá es haber salido de la zona de confort y volver a incomodarnos. De sentir esa adrenalina de un nuevo comienzo, de un nuevo lugar, porque me recuerda mucho esos inicios de mi carrera y me despierta un hambre que siempre ha estado ahí, pero qué cuando llegas y te incomodas sabes que lo haces o lo haces. Al mismo tiempo es lo más duro porque evidentemente sales de un montón de comodidades y privilegios donde en este país donde nos conoce todo el mundo hay muchas cosas que nos facilitan y es esa dualidad”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Pipe Bueno.

Mientras que Luisa Fernanda W reiteró que lo mejor de todo este proceso ha sido que sus dos hijos, Máximo y Domenic se ha acoplado de la mejor manera, pues incluso ya cuentan con varios amigos y en medio de su regreso a Colombia ya preguntan cuando regresarán a México: “A mí definitivamente lo que más me hace falta son mis amigas, porque en México casi no tengo amigas (…) Realmente me hace falta mi familia, aunque mi mamá me visita”.

Cabe resaltar que Pipe Bueno sí viaja constantemente a Colombia, pues cuenta con varias presentaciones en diferentes ciudades del país, estando entre el país azteca y el que lo vio nacer.