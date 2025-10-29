Padre ‘Chucho’ reveló detalles del ataque armado que sufrió en Ecuador: “No entiendo cómo no me mataron”

En las últimas horas, el sacerdote Jesús Hernán Orjuela, mejor conocido como el ‘padre Chucho’ aseguró que había sido víctima de un violento ataque armado en Ecuador. Según señaló, iba a predicar a unas comunidades cuando sufrió el robo. En una reciente entrevista, el famoso clérigo reveló nuevos detalles del hecho que se registró en la vía que conduce a la ciudad de Guayaquil con la población de Quevedo.

(Lea además: Atracaron al padre Chucho en violento robo con armas de fuego: “¡Milagro! Dios me protegió”).

Entre otras cosas, agradeció que pudo salir con vida gracias a la protección de Dios y la Virgen. “Llevábamos dos horas y media de recorrido. De pronto, una camioneta de platón con cinco personas atrás cubiertas con cobijas se atravesó en la carretera. Inmediatamente, empezaron a disparar, saltaron del platón y se nos vinieron de frente. Yo abrí la puerta para lanzarme, pero venía otro camión por la misma vía”, sostuvo el padre ‘Chucho’ en conversación con el programa la Red Viral.

Según indicó, sospecha que los ocupantes de ese camión habrían sido asesinados. “El conductor del carro que me llevaba alcanzó a dar reversa. No sé cómo se devolvió y se alcanzó a meter por la zanja. Nos devolvimos por el mismo carril. Si hubiera venido otro camión no estaría aquí contando. Pero vi, vi los disparos, yo no entiendo cómo no me mataron. Yo veía que me disparaban cinco personas de frente. A todos los que íbamos en el carro. Por gracia de Dios y por un milagro de Dios estoy vivo”, concluyó el padre ‘Chucho’.

Según indicó, cuando fueron con la Policía tuvieron que constatar que no se encontraban heridos y que ninguna bala hubiese alcanzado a herirlo.

Incluso, sostuvo que, de haber conseguido salir del carro, hubiera muerto.

“Pensé en mi mamá”: padre ‘Chucho’ tras violento ataque

Después del incidente, el padre ‘Chucho’ advirtió que regresó de inmediato a la ciudad de Guayaquil y poco después a Colombia. Luego, se encontró con su familia y advirtió que en algún momento se le ocurrió que estuvo a punto de no volverlos a ver.

“Pensé en mi mamá. Pensé en los nietos, sobrinos, que son tres. Pensé en los bebés, en los niños. Pensé en ellos”, concluyó el sacerdote.