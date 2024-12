Rafaella, hija de Marbelle, causó sorpresa con aparición en ‘La Descarga’; demostró su amor a la cantante

Marbelle es una cantante colombiana que cuenta con más de 20 años de experiencia siendo parte de los escenarios más importantes del país, llevando cada una de sus canciones a sus seguidores. El camino de la bonaverense inició desde su niñez, lo que le permitió tener una amplia gama de conocimientos que luego llegaron cargados de éxitos tales como ‘Collar de perlas finas’, ‘Adicta al dolor’ y ‘Amor sincero’. Sin dejar de lado que años más tarde llegó a formar parte de la televisión colombiana con formatos como ‘Factor X’ y su novela autobiográfica de la mano del Canal RCN, evidenciando el fruto de su matrimonio con Royne Chávez, su hija Rafaella fue una de las protagonistas y ahora la joven causó sorpresa con aparición en ‘La Descarga’.

Aunque durante cada uno de los capítulos de ‘La Descarga’ de Caracol, Marbelle no se ha referido en gran medida a su familia, lo cierto es que uno de los momentos que más llamó la atención tuvo que ver con que el exnovio de su hija, Camilo Cuervo, llegó como participante para demostrar su talento vocal, donde fue más que evidencia la molestia por parte de la artista, quien optó por no referirse al tema, pero su gestualidad generó risas en varios de los televidentes.

Ahora, la más reciente sorpresa puso a sonreír a Marbelle, luego de que su hija Rafaella llegara al tocadiscos de ‘La Descarga’, acompañada de Ranfi, uno de los participantes favoritos de la artista. Si bien, en un primer momento, Rafaella estaba sentada en la primera silla, viviendo cada uno de los artistas, Ranfi no perdió oportunidad y la sacó a bailar en el centro del escenario.

Por supuesto, el resto de los mentores de ‘La Descarga’ de Caracol, como lo son Santiago Cruz, Gusi y Maía no ocultaron su emoción: “Vine aquí a apoyar a un gran talento, qué bonito regalo con el arte”, agregó la hija de Marbelle durante su corta aparición.

Pero además de demostrar su admiración por el joven participante de ‘La Descarga’, también aprovechó para sacar a flote el amor que siente por su mamá y lo orgullosa que está de la carrera que ha construido:“El mensaje es el respeto y el amor que tenemos por este lugar, que me has enseñado a respetarlo y amarlo con todo lo que implica, entonces acá estamos”, aseguró Rafaella Chávez mientras que Marbelle también le demostró todo su amor: “Te amo mi amor, gracias por estar aquí, no podíamos conseguir una mejor fan enamorada para esta noche. Yo siempre la veo hermosa y la cuido como mi tesoro más preciado”.

¿Cuál es el programa que reemplazara a ‘La Descarga’ de Caracol?

Aunque se desconoce la fecha exacta en la que ‘La Descarga’ llegaría a su fin, lo cierto es que Caracol Televisión ya anunció que el martes 7 de enero de 2025 llegará una nueva temporada de ‘Yo me llamo’, acompañada de Amparo Grisales y César Escola.