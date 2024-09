Rafaella hija de Marbelle dio su versión sobre la supuesta agresión física a una de sus vecinas

llegó a tener a su hija Rafaella Chávez, quien desde muy pequeña debido al trabajo de su mamá ha estado muy cerca del mundo de la música y la actuación. De hecho Rafaella interpretó a su madre de pequeña en la bio novela ‘Amor Sincero’, donde dieron a conocer la vida de la cantante.

En ese orden de ideas, Rafaella se ha convertido en una de las personas más importantes de su vida.

¿Qué pasó con Rafaella y la pelea con su vecina?

Según lo comentado por Rafaella, el suceso se dio en medio de la pandemia, haciendo que la discusión comenzara porque ella no llevaba un tapabocas puesto en la noche previa a su cumpleaños número 20. En su más reciente declaración mencionó “Es un tema del que nunca he podido dar mi verdad (...) cuando saqué la basura al shut de basura me encuentro con la imágen que me mira super despectiva y se niega entrar al ascensor, cuando voy dejando la basura, comienza estamuejr a insultarme y a decirme cualquier cantidad de groserías, que no iba a descansar hasta verme un tapabocas en la jeta”.

“He crecido en esto, sé lo que es la provocación. Entonces cuando subo las escaleras buscando al portero para sade qué apartamento era esta señora, ella me sigue y me epiza a increpar a invadir mi espacio personal. En las cámaras se ve dónde ella me empiza a manotear”. Pero no toco acabó allí, ya que Rafaella menciona que la mujer se autolesionó para después subir las imágenes a redes sociales y decir que Rafaella habría sido la agresora, “Me agarró del cabello y me empezó a arrastrar por todo el parqueadero, eso se ve en el video, video que no pudo salir porque me puso una demanda por más de $150 millones de pesos (...)Ella misma es la que se empieza a autolesionar, ella misma fue quien se provocó la lesión que está en redes sociales”.