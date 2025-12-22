Mujeres protagonizaron fuerte pelea en Transmilenio; hasta sus amigas tuvieron que intervenir

Los hechos de intolerancia en Bogotá terminan siendo más comunes de los que los mismos usuarios esperan, trayendo consigo molestias en otros pasajeros y por ende, la viralización de varios de estos casos que son grabados por los mismos usuarios en medios de risas y también de molestias.

Uno de los más recientes casos se dio en un TransMilenio al parecer, en horas de la noche, donde en principio dos mujeres por un motivo que aún se desconoce, estaba enfrentadas en medio del articulado. Aunque en principio las amigas de una de las jóvenes intentaron mediar palabra con la otra mujer implicada, esto no se dio de la mejor manera, pues terminó en una fuerte cachetada contra una de ellas.

Lo que trajo consigo que las otras dos acompañantes reaccionaran fuertemente lanzándose contra la mujer, quien al parecer, iba acompañada de su pareja, que también trató de intervenir en medio de este acto de violencia.

Ante la vista de los usuarios de TransMilenio varios optaron por hacer caso omiso a esta situación, mientras que otros aprovecharon para burlarse e incluso tornar más tensa la situación. Cabe resaltar que este tipo de actos de violencia en TransMilenio se dan en su mayoría por palabras acciones sencillas que terminan desencadenando en ocasiones fuertes tensiones en ambas partes involucradas y por ende, terminan volviéndose virales a través de las redes sociales.