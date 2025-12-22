Hija de Mario Alberto Yepes, de MasterChef, mostró su apartamento en Milán

‘MasterChef Celebrity‘ es uno de los programa de entretenimiento más conocidos en Colombia, pues durante varios años se ha encargado de acompañar las noches de los televidentes con recetas, retos, personalidades y emociones, donde solo uno se llevará el premio de los 200 millones de pesos y se convertirá en el mejor cocinero de la temporada según los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Le puede gustar: Juan Diego Alvira confirmó que le dice adiós a la televisión y sigue adelante con otro proyecto, “sigue, pero sin mí”

Durante la más reciente temporada la ganadora terminó siendo Violeta Bergonzi, reconocida presentadora y periodista, quien logró destacarse desde el primer reto culinario. Sin embargo, durante los diferentes retos también fueron varios los participantes que se destacaron como Mario Alberto Yepes, exarquero de la Selección Colombia y quien se ganó el cariño de la gente desde hace varios años debido a su talento y sencillez.

Si bien, Yepes quedó eliminado mucho antes de la gran final, lo cierto es que alcanzó una amplia visibilidad tanto él como su familia, pues su hija también ha logrado destacarse a través de las redes sociales.

¿Quién es la hija de Mario Alberto Yepes, de MasterChef’?

Miranda Yepes Villegas es la hija mediana de Mario Yepes y Carolina Villegas, quien ha ganado repercusión por su belleza, estilo y actividad en redes sociales. A sus 20 años, ha logrado construir su identidad digital como creadora de contenido en Instagram y TikTok, donde comparte su pasión por la moda, los viajes y momentos familiares, acumulando más de 130 mil seguidores en Instagram y casi 240 mil en TikTok.

En medio de las diferentes apariciones con más que cuenta, Miranda recientemente terminó mostrando su apartamento en Milán: “Muy feliz de mostrarles una parte de mi vida donde estoy muy amañada, bienvenidos a mi lugar seguro acá en Milán! El apto de Mirandita”.

Seguidamente, la hija de Yepes mostró varios de los espacios con los que cuenta su apartamento dejando ver un estilo sencillo, donde los recuerdos junto a su familia terminan siendo uno de los más importantes, además de su gusto por la moda y también por la cocina.

Cabe resaltar que la joven viaja a Milán constantemente, ya que allí se encuentra adelantando sus estudios profesionales y por supuesto, su fiel compañero ha sido su mascota que viaja con ella desde Colombia hasta allí. Asimismo, la joven deja ver que no escatima en gastos cuando de su apartamento se trata, contando con el apoyo de sus padres.