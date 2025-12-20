Por obras del Metro de Bogotá: anuncian cierre del vagón de una importante estación de TransMilenio

Las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá avanzan a toda marcha. Según la Alcaldía de Bogotá, con corte al 30 de noviembre, el proyecto ya alcanzó un 68.64% de ejecución. Para seguir con la construcción del viaducto, el concesionario Metro Línea 1 informó que será necesario realizar el cierre del vagón sur de la estación de TransMielnio Calle 45.

Con este cierre, que iniciará este 20 de diciembre, el ingreso y la salida de esta estación será únicamente por el vagón norte de la calle 45.

Los cambios en las rutas podrán ser consultados por los usuarios del sistema en los canales oficiales de TransMilenio: TransmiApp o en el sitio web www.transmilenio.gov.co.

Este cierre permitirá realizar el desmonte del vagón sur, la nivelación de las calzadas para posteriormente continuar con la construcción del viaducto, que ya supera los 9 kilómetros a lo largo del trazado.

Inicia la fase de electrificación del Patio Taller de la Línea 1 del Metro de Bogotá

En la mañana del viernes 19 de diciembre inició la verificación final de las condiciones de la vía férrea y de los gálibos (distancias de seguridad) en el patio taller de Bosa, antes de la energización del tercer riel y de las pruebas del tren en la vía de prueba.

Estos movimientos a se realizan previo al inicio de las pruebas dinámicas del tren en la vía de prueba de 905 m de largo ubicada en esta instalación de Bosa, considerada como el corazón de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Se instalarán 4 frotadores de contacto en cada uno de los coches motores que componen el tren (coche M), para un total de 16 frotadores de contacto por tren (dos frotadores de contacto por bogie, uno a cada lado del bogie), que permitirán el suministro de tensión de tracción nominal de 750VCD desde la parte inferior del tercer riel.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá en los próximos días, el tren realizará su primera prueba dinámica en la pista de pruebas. Y aunque es 100% automático, en esta primera maniobra el tren será operado manualmente y rodará por primera vez en el patio taller mientras se integra con el sistema de señalización de esta instalación. Este paso es obligatorio para que obtenga su certificación que le permitirá dentro de muy poco iniciar pruebas en el viaducto. Esta misma operación se llevará a cabo con todos los trenes.