Fuerte pelea en TranMilenio en donde tres funcionarios fueron golpeados por un pasajero

A través de las redes sociales se conoció un video en el que un usuario se percata de una fuerte pelea entre un pasajero y tres funcionarios de vigilancia en una estación del sistema TransMilenio en Bogotá, que presuntamente se desató cuando intentaba ingresar sin pagar el pasaje.

Tras la conocerse el video, TransMilenio se pronunció y explicó la situación a la que se enfrentan por este tipo de situaciones.

Pasajero golpeó a tres funcionarios de TransMilenio porque no lo habrían dejado colar

En las imágenes que se conocieron a través de las redes, se observa a un adulto enfrentándose a golpes con tres funcionarios en una de las estaciones del sistema de transporte masivo de Bogotá.

De acuerdo con Transmilenio, el enfrentamiento inició cuando las personas involucradas habrían ingresado a la estación sin pagar el pasaje y, en medio de los procedimientos de control por parte del equipo de vigilancia, se produjo una agresión física en contra de los guardas responsables.

Aunque en las imágenes se ve el momento en que un hombre golpea a los funcionarios, las autoridades le impusieron sanciones a los usuarios que también participaron de la agresión, según se contempla en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La empresa indicó que estos comportamientos no serán tolerados dentro del sistema, recalcando la prioridad de proteger la integridad tanto de los usuarios como de los trabajadores.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para que sean garantes de una convivencia respetuosa y hacer uso adecuado del sistema de transporte, a la vez que reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de estrategias de prevención, acompañamiento y seguridad para la protección de todos los que transitan por el sistema masivo de transporte público de Bogotá.