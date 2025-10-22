Conductor de TransMilenio y usuario protagonizaron bochornosa ‘muñequera’ en portal del sistema

Diariamente, millones de bogotanos hacen uso del sistema TransMilenio para movilizarse por la ciudad, medio de transporte en el que, lastimosamente, se han viralizado varios reprochables actos de violencia; el más reciente, uno protagonizado por uno de los conductores que se peleó con un usuario.

Un usuario de Facebook fue el encargado de publicar un video en el que se ve al conductor darse puños con otro sujeto, en presencia de algunos uniformados de la policia, personal de seguridad y encargados de la movilidad del Portal 20 de Julio. Las imágenes generaron una gran indignación en internet, que se hizo visible en los comentarios de la publicación.

“Se ve en Bogotá y en cualquier país del mundo. Por algo hay tanta violencia”, “Los conductores se creen dueños del bus”, “Muy triste que en Bogotá la gente quiere imponer su ley a lo maldita sea, sin importarles nada”, “La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible”, y “Se la pasan colándose y antes bravos”, fueron algunas de las reacciones.

¿Qué hacer si soy víctima de un ataque en TransMilenio?

Ante el incremento de los casos de violencia en contra de la mujer y varias situaciones de acoso sexual y violencia basada en género, el sistema de transporte puso en marcha la incorporación de varios botones de pánico ubicados en algunas estaciones cercanas a zonas con gran presencia de universidades, como lo es ‘Universidades City U’.

Al pulsar estos elementos y usted podrá solicitar ayuda y reportar la situación de violencia, lo que llevará a la activación de un protocolo de seguridad para salvaguardar su integridad. A lo que se le suma que las cámaras de seguridad harán un rastreo del atacante, en caso de que huya.