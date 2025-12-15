¿Hubo fraude?, internautas se quejan tras los resultados del último grupo de aspirantes a ‘La Casa de los Famosos 3′

‘La Casa de los Famosos Colombia’en su segunda temporada, coronó al barranquillero Andrés Altafulla como ganador, es un claro ejemplo de la evolución de un formato televisivo globalmente exitoso: “Gran Hermano” (Big Brother). Para la tercera entrega ya van 8 grupos de figuras del entretenimiento aspirantes a ingresar al famoso reality, y finalmente el canal ha estado anunciando quienes entran de manera directa.

El octavo y último grupo estuvo conformado por Tatiana Murillo, más conocida como ‘La barbie colombiana, Kim Zuluaga, Mila Arbeláez, Gisselle Watso, Yuli Ruiz y Kelly García. Quien obtuvo el cupo fue Yuli Ruíz con el 44.6% de las votaciones, lo que a muchos tomó por sorpresa y así se ha especulado que hubo un supuesto fraude, ya que muchos no conocen a la seleccionada.

Los post de los anuncios se han llenado de este tipo de comentarios: “No ha empezado LCDLFC y ya RCN empezó con sus fraudes”, “Kim el 4% y la barbie el 17%? Eso no se lo cree nadie”, “Nunca veo esto pero es ilógico. La verdad el engagement de la cuenta. La actividad con comunidad. Yuli pago mucho dinero con su marido”.

De hecho, La Barbie Colombiana se refirió al tema, después de encabezar las votaciones y luego ser superada, indicando que hacia su campaña de forma honesta en comparación a su compañeras. Otra de las favoritas era la modelo y influencer trans, Kim Zuluaga, para muchos era quien debía ingresar.

¿Quiénes son los participantes de ‘La Casa de los Famosos 3′?

Tras ocho grupos de aspirantes a entrar a la tercera entrega del famoso reality, elegidos por el público, el canal ha estado anunciado a quienes ingresan de forma directa. Las figuras confirmadas son:

Nicolás Arrieta

Alexa Torres

Tebi Bernal

Luisa Cortina

Eidevin López

Lorena Altamirano

Maiker Smith

Manuela Gómez

Campanita

Johana Fadul

Yuli Ruiz

Marylin Patiño

¿Quién es Yuli Ruíz, nueva integrante de La Casa de los Famosos 3?

Yuli Ruiz es originaria de Calarcá, Quindío; pero reside en Medellín desde muy pequeña, por lo que orgullosamente dice ser de esa ciudad. Es creadora de contenido, empresaria y modelo. La mujer, de 1,68 metros de estatura, entrará soltera al reality del Canal RCN y “sin compromisos”. Al hablar del estado de su corazón, afirma que no se niega a encontrar el amor en el programa y que allí “puede pasar de todo”.