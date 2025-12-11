Mauricio Vélez mostró su nuevo proyecto alejado de la televisión y a meses de salir del Canal RCN

Mauricio Vélez es un conocido presentador y actor colombiano, quien es recordado por su participación en diferentes producciones en las que logró ganarse el cariño de los televidentes. Una de sus últimas apariciones fue como conductor de ‘Buen día, Colombia’, del Canal RCN, programa matutino, donde dio de que hablar especialmente por su repentina salida de la producción, a pesar de ser una de las figuras más queridas.

En medio de las diferentes reacciones tras su salida de ‘Buen día, Colombia’ pidiendo su reintegro, Vélez decidió enfocarse en otros proyectos y uno de ellos tuvo que ver su gusto por la ganadería, rol que heredó de su padre y que buscaba ejercer durante mucho más tiempo. Siendo su salida de RCN la oportunidad perfecta para realizarlo y así fue, pues se le vio formando parte de diferentes eventos y concursos.

Aunque en pasadas declaraciones Mauricio Vélez destacó que no descarta totalmente el regresar a la televisión, lo cierto es que actualmente lleva a cabo un nuevo proyecto. El expresentador de RCN desde hace varias semanas hace parte de ‘BoomtvCol’, un pódcast que es realizado junto a otras figuras como Zahira Benavides y Camilo Barberi. A lo largo de sus intervenciones se refieren a diferentes temas de interés general, así como sus exponiendo sus propias experiencias e incluso contando con algunos invitados.

¿Por qué salió Mauricio Vélez, de ‘Buen día, Colombia’?

Si bien, en pasadas ocasiones Mauricio se ha referido al tema, lo cierto es que hace pocos días estuvo haciendo parte del pódcast de ‘Yo, Camilo’, para referirse a este episodio de su vida que causó polémica, ya que con el paso de los meses se convirtió en una de las personalidades más queridas del matutino.

“A nadie lo botan de un trabajo en el que esté contento, eso es clarísimo. Después de un tiempo usted comienza a analizar y decir, seguramente yo no estaba contento por la manera como se hacía el programa. Por lo que pasaba con nuestros compañeros y no por criticar a ninguno en particular. Por la manera en la que distribuían los roles del programa, por el tipo de invitados y las cosas que teníamos que hacer en cuanto a creencias personales.

Que trabajar con personas que tienen menos experiencia que usted haciendo televisión es muy difícil, lo voy a decir abiertamente cuando usted trabaja con Juan Esteban Sampedro, usted dice, que este man es una máquina. Pero cuando usted trabaja con personas que están empezando y que no tienen tanto y no lo digo por los directores (…) pero digamos que mi directora era muy novata, mis compañeros con excepción a Andrés López eran muy novatos haciendo televisión y yo hacía mucha fuerza.