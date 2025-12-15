Carlos Vargas, de ‘La Red’, salió a aclarar rumor sobre la salud de su padre; pidieron donación de sangre

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación más conocidos en el país, pues durante más de 30 años ha hecho parte de los hogares colombianos a partir de una amplia gama de producciones que siguen presentes en la pantalla, enfocándose en la información, pero también en el entretenimiento.

Desde hace varios años uno de los programas que se encarga de acompañar los fines de semana de los televidentes es ‘La Red’, dando a conocer las diferentes situaciones alrededor de figuras de la farándula nacional, estando bajo la presentación de Mary Méndez, Juan Carlos Giraldo, Frank Solano, Carlos Giraldo y Carlos Vargas, quien se ha convertido en uno de los más queridos por los televidentes.

Además de su rol dentro de ‘La Red’, Caracol, desde hace varios meses, Vargas se convirtió en locutor de la emisora ‘Vibra’, donde le ha dado la “chispa” a las mañanas, exponiendo también varias situaciones de su vida, tanto así que recientemente el presentador de Caracol tuvo que aclarar el estado de salud de su padre, luego de que se compartiera una imagen en la que Vargas pide ayuda para donaciones de sangre.

“Les voy diciendo mi amor, que eso falso, ayer me empezó todo el mundo a llamar a decirme ‘Vargas, qué pasó’ con tu papá’. Mi papá ya está como dice la biblia, polvo eres y polvo te convertirás, mi papá está muerto hace tres años y medio, mi papá es O+ en polvo porque ya él está hecho un polvito hace rato (…) La gente me está escribiendo y les agradezco porque si no es por ustedes y mis amigos yo no me doy cuenta como se inventan pendejadas“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Carlos Vargas, de ‘La Red’.

¿Qué pasó con Carlos Vargas y el esposo de Catalina Gómez?

En pasadas ocasiones, Vargas ha dado a conocer que vivió una fuerte etapa de depresión, que, si bien, le enseñó a conocerse mucho más e incluso contar con herramientas para ayudar a quienes la padecen en medio de este padecimiento contó con el apoyo de sus jefes, situación que relató en medio de una entrevista con ‘Bravíssimo sin tapujos’.

“Me costaba mucho mantener la alegría y tener el ánimo del programa arriba porque a mí me encanta ser como el alborotador, ser el alma de la fiesta. Entonces me llama Wilber Correa, el director en ese momento, me reúne con Juan Ignacio Velásquez y después con Juan Esteban Sampedro, que son mis jefes (...) Y se dan cuenta de lo notorio que era mi estado de ánimo tan bajito entonces me dijeron que si yo me sentía mal, me va diciendo Wilber, pues para buscar a quien del programa darle la fuerza del humor.

Juan Esteban Sampedro, que es nuestro jefe, y quien lo ve con una cara de bravo, rígido y serio, él también dobla su corazón y me dice yo tambiénhe sentido esos momentos como tú, he buscado ayudado, ten el teléfono de Isabella Guerrero, que es una bioenergética, me empieza a ayudar a comprender muchas cosas de mi vida y me sirvió un montón“,fueron las declaraciones expuestas por parte de Carlos Vargas, de ‘La Red’.