Juan Esteban Sampedro, esposo de Catalina Gómez, abrió su corazón para hablar del fallecimiento de su padre, “siento la necesidad”

‘Día a día’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos de Caracol Televisión, teniendo en cuenta que a diario se encarga de alegrar las mañanas de los televidentes en compañía de un grupo de presentadores como lo son Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas, Carlos Calero y Catalina Gómez. La paisa que se ha consolidado como una de las presentadoras más queridas del matutino y su familia, tampoco pasan de largo, especialmente su esposo, ya que también hace del mismo canal, pues Juan Esteban Sampedro es el actual vicepresidente de entretenimiento del Caracol, quien recientemente abrió su corazón para hablar del fallecimiento de su padre.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Catalina Gómez, de ‘Día a día’, mostró que se enamoró de nueva figura de ‘Yo me llamo’, ¿de quién se trata?

Juan Esteban, en medio de su amplia experiencia, ha logrado llevar al éxito varios programas de entretenimiento como lo son ‘El Desafío’, ‘Yo me llamo’, ‘La Descarga’, entre otros, que se han ganado el corazón de los colombianos, pero también han sido todo un reto para Sampedro en medio de su labor.

Aunque el esposo de Catalina Gómez no suele ser tan activo por medio de sus redes sociales, recientemente se tomó el tiempo para referirse a uno de los dolores que aún guarda en su corazón, como lo es el fallecimiento de su padre. Sampedro aprovechó para dedicar un sentido mensaje en el que se lee:

"Hoy estaría cumpliendo 105 años mi papá. Nos dejó hace 27 años, como quien dice, he vivido la mitad de mi vida con él y la otra mitad con su recuerdo. No sé si es por la fecha tan especial, pero hoy siento la necesidad de darle gracias a ese hombre maravilloso que me enseñó que para triunfar en la vida solo se necesitaba ser buena persona. Y aunque me falta mucho para lograrlo, todos los días hago el esfuerzo por seguirle los pasos. Feliz cumpleaños papá y gracias por buscar la manera de hacerte sentir cerquita. Hoy sí que estás cerquita", fueron las declaraciones expuestas por parte del esposo de Catalina Gómez, de ‘Día a día’.

¿Quién es el hijo fuera del matrimonio de Juan Esteban Sampedro?

El hijo mayor de Juan Esteban Sampedro, es Lucas Sampedro, quien estaría sobre sus 25 años de edad. El joven es fruto de la pasada relación de su padre, es decir, antes de estar con Catalina, ya que actualmente lleva más de 16 años con ella.

A lo largo de este tiempo, Lucas no solo creció, sino que actualmente figura como periodista en ‘Blu Radio’, demostrando así que heredó la pasión de su padre, a pesar de que desde hace varios años Juan Esteban figura como vicepresidente.