“Retener líquido en las ojeras”: Marbelle se fue en contra de Juan Manuel Santos y lo culpó de la presidencia de Petro

Como es costumbre, Marbelle sigue dando de que hablar con sus declaraciones cuando de política se trata, haciendo más que evidente su descontento con Gustavo Petro, hecho que tuvo lugar desde las pasadas elecciones presidenciales. Sin embargo, el presidente no ha sido el único al que la cantante se ha referido de manera contundente, pues tampoco duda en mostrar su descontento con la gestión que tuvo el expresidente Juan Manuel Santos durante su período 2010 -2018.

Si bien, la cantante está enfocada en cada uno de sus proyectos musicales, tanto como solista como siendo parte de ‘Planchando el despecho’, lo cierto es que en sus tiempos libres se refiere a las diferentes situaciones que se viven en el país, demostrando su preocupación por lo ocurrido, siendo blanco de críticas, pero también de apoyo por parte de los usuarios de la red social ‘X’.

En medio de una de sus más recientes publicaciones, Marbelle indicó: “Qué oso el Nobel de Paz de Colombia… Solo sirvió para retener líquido en las ojeras y dejarnos en manos del hampón drogadicto y bruto", fueron las declaraciones expuestas por parte de la artista, las cuales estuvieron acompañadas del corto video de la hija de María Corina Machado, en medio del discurso ante el Premio Nobel que le fue otorgado a su progenitora.

Cabe resaltar que las diferentes declaraciones no faltaron luego del mensaje de Marbelle, donde varios dieron su punto de vista frente a este tema y con respecto a las últimas acciones del expresidente, Juan Manuel Santos.

¿Quién es la expareja de Marbelle?

Marbelle luego de más de seis años de relación con Sebastián Salazar, confirmó su ruptura con el futbolista asegurando que su decisión se dio en los mejores términos. Incluso la cantante aseguró que siguen teniendo contacto por algunos proyectos, deseándole lo mejor al otro.

Además, se conoció que durante este tiempo junto a la ahora expareja tuvo planes de matrimonio e incluso de tener hijos juntos. Por lo pronto, ambos no tendrían una nueva relación, sino dándose un tiempo para sanar y estar enfocados en sus respectivas carreras profesionales.