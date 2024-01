“No hago lo que me toque”: Mauricio Vélez volvió a Día a Día y habló sobre las vueltas que le dio la vida

Mauricio Vélez es uno de los presentadores más reconocidos en el mundo del entretenimiento nacional gracias a su amplia trayectoria en distintos matutinos de los principales canales nacionales, como lo son ‘Día a Día’ y ‘Buen día, Colombia’, donde junto a otros colegas ha alegrado las mañanas de los colombianos con su jocosa personalidad y su carisma. En las pantallas no solo triunfa como presentador, sino como actor, puesto que ha demostrado todo su talento en distintas producciones como ‘Las muñecas de la mafia’, pero desde que recibió su carta de despido en el Canal RCN, sus proyectos cambiaron.

Vélez regresó a la que algún día fue su casa, pero esta vez desde el otro lado del sillón, como invitado especial de ‘Día a Día’, donde reveló que ahora se dedicará a su segunda pasión, esa que incluso compartía con su padre y con la que ha logrado mantener sus ingresos fuera de la televisión, por lo que se enfocará en la herrería de caballos y la agricultura.

“Estuve en Venezuela, allí estuve haciendo un curso de herrería me fue muy bien y ahora estoy dedicado tiempo completo a las labores del campo con el tema de los talones de caballos“, comentó el actor, quien además indicó que está dedicado a la vida agrícola, al campo y a los animales.

“Dicto cursos de herrería y estoy dando clases de una terapia diseñado con caballos por cuatro horas para que las personas convivan con ellos y se les quiten el miedo a estos animales”, acotó el expresentador de RCN.

Finalmente señaló que está al frente del legado de su padre con la Ganadería Hacienda Bruselas, con la que exporta carne, un negocio que le está dejando importantes ganancias gracias a la buena genética que maneja su ganado, acotando que sobre volver a la televisión, en este momento ya no es su prioridad.

“Me encanta el mundo de la televisión y la presentación, pero a estas alturas no hago lo que me toque sino con lo que me gusta, tengo ese privilegio, pero eso sí, si hay algo de actuación o de presentación y me gusta, lo tomaré”.

