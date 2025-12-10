Yeferson Cossio habló del complejo accidente que sufrió su mamá en Medellín, “Valoren mucho a sus papás”

Yeferson Cossio es un reconocido creador de contenido, quien con el paso de los años ha logrado ganarse un amplio terreno en el mundo digital debido a la versatilidad de contenido, lo que lo ha llevado a obtener grandes ganancias, con las cuales ha cambiado su estilo de vida, así como también ha buscado ayudar a quienes lo necesitan entre ellos, habitantes de calle y por supuesto, a los animales en condición de vulnerabilidad.

Sin embargo, en esta ocasión su contenido no fue el que precisamente llamó la atención, pues hace pocas horas compartió una imagen en la que dejó en evidencia el fuerte accidente sufrido. Aunque en principio el influencer no reveló mayores detalles, horas más tarde y ante la preocupación de sus fanáticos compartió un video hablando al respecto.

Cossio aseguró que viajó a Bogotá con el fin de disfrutar de dos conciertos y otros eventos que ya tenía programados en compañía de su pareja y de su hermana. Sin embargo, su hermana le pidió irse al hotel, pues al revisar su teléfono se percató de que contaba con varias alertas sobre un accidente del carro de su mamá.

A pesar de los esfuerzos realizados y según lo relatado por Cossio, durante varios minutos intentó comunicarse con su mamá, sin embargo, esto no se dio, haciendo mayor su preocupación. Contando así con su localización, su hermana menor, Gisela se trasladó hasta el lugar, así como también otro amigo de la familia, pero se encontraban lejos del sitio.

Minutos más tarde, Yeferson recibió una llamada de las autoridades, las cuales le confirmaron que su mamá había sufrido un accidente: “Fue en el aniversario de muerte de mi papá, Mi papá se había muerte el mismo día, siete años atrás, y mi mamá tiene exactamente la misma edad que tenía mi papá cuando se murió 46 años. Ustedes se alcanzan a imaginar la película que teníamos (...) Cuando me va llamando mi mamá, no era mi mamá (...) A mí se me vino el mundo encima (...) Su mamá acaba de tener un accidente muy grave de tránsito (...) Cómo está ella, muy alterada, el accidente fue muy grave, se volcó el carro, pero a ella no le pasó nada (...)

La cosa es que mi mamá iba con el marido y les dio un microsueño (...) Valoren mucho a sus papás. Uno nunca sabe cuando pueda ser el último abrazo”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Yeferson Cossio.