Yeferson Cossio se refirió a la polémica de del viaje influencer a Israel: “hay límites”

En los últimos días, se desató una polémica en redes sociales por el viaje a Israel de un grupo de figuras públicas, entre ellos: Kika Nieto, Nicolás de Zubiría, Johanna Fadul, María Clara Rodríguez, Daniela Vidal, Mauro Mejía, Pedro Jose Pallares, entre otros más. El viaje fue patrocinado completamente por la embajada de este país, en modo de canje, así lo afirmó Kika Nieto.

Puede leer: Gabriela Tafur le dio cátedra a la exseñorita Antioquia de cómo ser reina; varias exseñoritas Colombia la respaldaron

Al respecto, miles de personas expresaron su indignación por visitar un país considerado como genocida, pues para muchos, como figuras públicas deben tener responsabilidad y empatía hacia las víctimas de la guerra, teniendo en cuenta que detrás del turismo, estos territorios vienen atravesando miles de muertes por el conflicto entre Israel y Palestina.

En TikTok, varios influencers se han manifestado e incluso se han hecho análisis de cómo lo sucedido se puede considerar como una estrategia de soft power desde el gobierno de Israel. Uno de los influencers que se refirió al tema, fue Yeferson Cossio y no de manera directa en sus redes, sino por una entrevista con la emisora La Kalle, donde le preguntaron por su posición respecto al tema, a lo que él contestó:

“Yo creo que hay límites y lo dio yo que he sido la cagada hecha persona, ¿lo que están haciendo es incentivando el turismo de Israel?, hubo una vez que tuve el error de promocionar a alguien que hizo una cagada, pero ya donde le afecte la vida y la integridad a otra persona, creo que no hay plata que valga, no veo en ningún escenario donde le diga a la gente que ey vayan a Israel, vayan a Ucrania" expresó.

¿Qué dijo Kika Nieto sobre la polémica por su viaje a Israel?

La influencer confirmó que fueron invitados por Israel, quienes cubrieron todos los gastos del viaje; antes de llevarlo a cabo, Nieto indicó que tuvieron dos reuniones donde se puso en la mesa, ¿qué estaban esperando a cambio del viaje?, pero que la respuesta fue que no había guion. La indicación era que solo debían compartir la experiencia que vivieran, fuera buena o mala.

Posteriormente, siguió con un análisis sobre lo que sucede en estos países y a la ola de comentarios con insultos que ha recibido, para después indicar:

“Aunque sé que es lo que muchos desearían escuchar, la verdad es que yo no puedo venir a decirles que estoy arrepentida de haber viajado a un país y no es porque apruebe lo que su gobierno hace, porque no y tampoco es porque ignore la violación de los derechos humanos (...) no le veo lógica, me encantaría darles la razón, pero no le veo lógica"