Denuncian al empresario Ricardo Leyva por presunto chantaje a una mujer para no revelar fotos y videos íntimos

El caso del empresario Ricardo Leyva volvió a encender las alarmas tras la aparición de nuevas mujeres que aseguran haber sido víctimas de presuntas conductas abusivas. La revista Cambio reveló un audio en el que Leyva acepta que posee material íntimo de una mujer y, además, la presiona con divulgarlo para afectar a un tercero. El episodio, que habría ocurrido en diciembre de 2021, está denunciado desde ese mismo año ante la Fiscalía.

Para leer: “Casi me saca un ojo”: las crudas declaraciones de Karen Santos exesposa de Ricardo Leyva a quién acusó de violencia doméstica

La conversación filtrada muestra un tono intimidante, acusatorio y cargado de insultos por parte del empresario. En el diálogo, la mujer le pregunta directamente por fotografías y videos íntimos suyos que, según le contaron en un club social, habría mostrado a otras personas e incluso intentado subir a Facebook.

Ricardo Leyva bajo escrutinio: mujeres denuncian intimidación y presunto chantaje con fotos íntimas

Desde el inicio, el empresario no solo confirma tener el material, sino que admite haberlo enseñado a terceros. A la pregunta de por qué tenía fotos íntimas de ella, Leyva responde con desdén y sin ocultar la posesión del contenido:“Tengo un video íntimo tuyo, ya”, afirma.Cuando la mujer le cuestiona por qué guarda ese contenido, él añade:“La puedo subir a redes si se me da la fucking gana”.

En el audio también se observa que el empresario se refiere constantemente a un hombre identificado como Guillermo Gutiérrez, a quien acusa de haberle robado, y asegura que su intención es hacerle daño públicamente. En un fragmento particularmente revelador, Leyva afirma que utilizaría el material íntimo de la mujer como mecanismo de presión contra este hombre:“El día que se vuelva a meter conmigo, lo jodo a él contigo”, señala.En otro momento insiste:“Lo puedo meter a la cárcel… me he dedicado a investigarlo”.

La mujer, visiblemente afectada, le reclama por haber mostrado fotos privadas a personas del club. Él lo confirma sin mayor reparo:“Esta foto se la mostré solo a un personaje”, dice.Posteriormente, menciona que incluso habría contratado a alguien para difundirlas masivamente:“Hice un presupuesto para subirlas a redes y contraté un community manager”, asegura en la grabación.

A medida que avanza la conversación, la mujer insiste en saber por qué él la involucra en sus conflictos personales. Ella le recuerda que es una persona ajena a la disputa:“Creo que no estás siendo justo. Yo soy una mujer decente, ¿por qué tienes que tener esa foto para mostrarla?”.Leyva, sin embargo, continúa justificando su actuación y repite múltiples veces su odio hacia Gutiérrez, al punto de reconocer que guarda más contenido íntimo:“No me preguntes por qué, pero tengo más”.

El audio también revela posibles episodios de manipulación emocional en los que Leyva intenta justificar sus acciones asegurando que actuó “por proteger” a su esposa o por supuestos hechos de violencia dentro de la pareja que señala sin pruebas. En un tramo del diálogo, la mujer cuestiona el origen del video sexual y él responde insinuando que podría provenir de otra persona, sin dar claridad:“Solo Rendón pudo haberlo tenido… ¿y tú por qué lo tienes?”, reclama ella.

Al final de la conversación, el empresario mantiene su tono intimidante, afirmando que podría arruinar la vida de Gutiérrez “cuando quiera” y concluye con una frase que la mujer interpreta como una amenaza velada:“Y no se vuelvan a meter con mi esposa”.

El caso sigue avanzando en la Fiscalía, mientras más mujeres se han acercado para denunciar patrones similares de presunta manipulación, intimidación y uso de material íntimo sin consentimiento.