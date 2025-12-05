Miguel Ayala reapareció en sus redes sociales con mensaje de gratitud tras su liberación

Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, fue liberado tras 16 días de secuestro en el Cauca. El también músico había sido raptado junto a su mánager, Nicolás Pantoja, el pasado 18 de noviembre cuando se movilizaban por la vía Panamericana rumbo al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

La noticia de su liberación fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien llamó directamente al artista para informarle que su hijo estaba“en buenas manos y en buen estado”. De acuerdo con el ministro, la operación fue realizada de manera conjunta por la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Según las autoridades, Ayala y Pantoja estaban secuestrados en la vereda El Chorrito en el municipio de La Sierra, Cauca. Allí fue donde acudieron los uniformados de la Policía Nacional para adelantar su liberación

Mientras tanto, el joven apareció en sus redes sociales con un comunicado para la opinión pública y sus seguidores: “Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que me tuvieron presente en sus oraciones durante los días más difíciles de mi vida. Agradezco infinitamente a Dios, porque sin Él no estaría hoy escribiendo estas palabras, y también a todas las personas que unieron su fe, encendieron una vela y enviaron fuerzas para mí y para mi amigo Nicolás (...)”, expresó.

Miguel agradeció a las autoridades, tanto a la Policía Nacional como al Gaula y al Comando Jungla, al igual que su familia. Además señaló que necesita un tiempo de tranquilidad para asimilar lo sucedido y que pronto volverá con las ganas y la fuerza que lo han caracterizado:

“Gracias por cada mensaje, cada palabra y cada oración. Aunque no podía leerlos, sentía su energía y su apoyo. Prometo responderles a todos cuando esté más calmado. Dios los bendiga y nunca se despeguen de Él”, agregó.