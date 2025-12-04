Giovanny Ayala reveló que recibió llamadas de inescropulosos durante el secuestro de su hijo Miguel Ayala

Después de que se confirmó la liberación de Miguel Ayala, el hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, y su compañero Nicolás Pantoja -secuestrados por un grupos armado- se han revelado nuevos detalles de los operativos y de los días de angustia que pasaron sus familiares. Giovanny Ayala incluso señaló que recibieron varias llamadas extorsionistas durante el cautiverio de su hijo.

(Lea también: Habló el padre del joven universitario que fue víctima de atraco en Usaquén: “le pegaron un tiro en el pecho”).

En conversación con la emisora Blu Radio, Giovanny Ayala reveló que inicialmente les exigieron $4.500 millones de pesos para liberar a su hijo y poco después les pidieron $7.500 millones de pesos.

“También hubo muchas llamadas ficticias, tal vez de la cárcel, gente que no tenía oficio, gente que quería sacarle provecho a la situación, pero pudimos manejarla gracias al paso a paso y a las recomendaciones del Gaula de la Policía”, indicó Ayala en conversación con Blu Radio.

Entre tanto, el cantante de música popular señaló que solo se enteraron del operativo de liberación después de que este resultó exitoso.

Miguel Ayala contó nuevos detalles de su liberación

En la misma entrevista con Blu Radio, Miguel Ayala dio nuevos detalles sobre el operativo de rescata y las condiciones en las que los tenían durante el cautiverio. Según señaló, los 15 días que duraron secuestrados se le hicieron muy largos.

Además, señaló que no les daban mayor información sobre sus condiciones y las exigencias que les habían hecho a sus familias.

Sobre el secuestro, advirtió que los venían siguiendo desde hace cerca de un mes. “Nos dijeron que nos tenían investigados a todos. Cuando íbamos de camino al aeropuerto. Ya lo tenían claro”, puntualizó Miguel Ayala.

Después de que los secuestraron, sostuvo que pasaron por momentos de incertidumbre. “Los primeros días teníamos mucho miedo, porque caminamos demasiado, como cinco horas en total. Pensamos que en algún momento nos iban a hacer algo por la distancia y lo lejos que íbamos caminando”, señaló Ayala.

Sobre el operativo de rescate, indicó que en ese momento había dos delincuentes cuidándolos. Hubo varios disparos y luego llegó el Gaula para liberarlos.

A la cárcel presunto involucrado en el secuestro

Después de que llegó el Gaula, uno de los delincuentes terminó siendo capturado. De hecho, la Fiscalía General de la Nación confirmó que adelantó su judicialización.

“En atención a los elementos materiales aportados por un fiscal Gaula, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Neider Gómez Castrillón por su presunta participación en el secuestro del cantante Miguel Ayala Galeano y su mánager, Nicolás Pantoja”, explicó el ente investigador en un boletín de prensa publicado en las últimas horas.