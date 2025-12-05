Carolina Cruz, de ‘Día a día’, confesó si tomará acciones legales con reconocida revista tras polémico video

‘Día a día’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos en el país, pues ha estado presente en la pantalla durante más de 20 años, consolidándose como uno de los favoritos por parte de los televidentes de Caracol Televisión. Desde hace varios años, Carolina Cruz forma parte del mismo, siendo blanco de críticas, pero también de apoyo por parte del público, pues a pesar de su presencia en la televisión, su principal enfoque son sus hijos con Lincoln Palomeque.

¿Qué pasó con Carolina Cruz, de ‘Día a día’?

En medio de un evento, una famosa revista realizó una corta entrevista con Cruz, la cual fue compartida horas más tarde, sin embargo, la serie de comentarios negativos por su apariencia no faltaron, pidiéndole que no se realizó nuevos retoques estéticos en su rostro. A pesar de que la expareja de Lincoln Palomeque sigue enfocada en su carrera y por supuesto, en su familia, tiempo después no dudó en salir a defenderse.

“Me empezaron a llegar muchos mensajes diciéndome como Caro por ahí anda un video tuya, donde te ves fatal, te cogen super mal parqueada, entonces yo empecé a rebobinar el casete, yo salí, yo no tomo, tomo pura agua, ¿qué habrá pasado? A mí no me gusta engancharme mucho con esto, pero memetí y solo leí dos o tres mensajitos (…) Me puse a pensar más allá de como me veo y dije, ¿qué es estar mal parqueada y que es estar bien parqueada?“, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Carolina Cruz, de ‘Día a día’.

¿Carolina Cruz, de ‘Día a día’, planea demandar a famosa revista?

Carolina Cruz, en medio de sus diferentes apariciones a través de las redes sociales, buscó estar mucho más cerca de sus seguidores, tanto así que decidió realizar una dinámica de preguntas sobre aquellas dudas que aún tenían con respecto a su trabajo y a su vida. Una de las que se destacó tuvo que ver, precisamente, si tomaría acciones legales con la revista que publicó el mencionado video que generó polémica por su aspecto físico.

Ante el hecho y de manera contundente, la presentadora de ‘Día a día’ negó esta posibilidad, dejando claro que todo se trató de ángulos, pero también de una situación natural como lo es el paso de los años en el cuerpo: “Un mal día, un mal ángulo, una pésima luz, el cansancio, la edad. La vida no pasa nada”.

