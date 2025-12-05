Jessi Uribe presumió el impresionante y lujoso clóset de Paola Jara; parece una boutique

Jessi Uribe es uno de los artistas de música popular más influyentes en Colombia, alcanzando así un éxito también internacionalmente. En medio de su rol en la música, el bumangués encontró el amor en la también cantante, Paola Jara, quien logró robarse su corazón y luego de un tiempo de noviazgo se casaron para mayo del 2022 y hace pocas semanas confirmaron el nacimiento de su hija, Emilia.

A pesar de la polémica que generó la unión de Jara y Uribe, lo cierto es que ellos decidieron seguir adelante con su amor y por ende, agrandando de la familia en medio del dolor por las perdidas sufridas, le dieron la bienvenida a Emilia el pasado 19 de noviembre.

La llegada de su pequeña ha traído consigo que estén mucho más unidos, compartiendo tiempo de calidad en su hogar y en medio de estos momentos, Jessi Uribe mostró el amplio closet con el que cuenta Paola Jara, contando con tenis, botas, tacones de diferentes tipos y colores, así como también algunos de los sombreros que utiliza para sus diferentes shows y demostrando que cuenta con un gran espacio en su hogar para ubicar cada uno de sus accesorios.

“Ja, qué chimba, dejó esto como un almacén. No, no, no, casi no tiene que ponerse a Pao, si le duran así, a mí no creo”, fueron las declaraciones expuestas por Jessi Uribe, quien también aprovechó para mostrar una parte de su closet, el cual también es bastante grande, donde predominan sus chaquetas llamativas.

¿Quién es la nueva pareja de Sandra Barrios, expareja de Jessi Uribe?

La nueva pareja de Sandra Barrios es Jorge Armando Espinosa, actualmente la pareja llevaría alrededor de 4 años juntos, donde han sabido no solo construir una unión, sino también poder compartir con sus respectivos hijos, pues en varias ocasiones se les ha visto juntos.

La pareja de Sandra Barrios es un reconocido empresario de productos tecnológicos, dándose a conocer en Santander por esta labor que también deja en evidencia por medio de sus redes sociales.

Jessi Uribe ig: Jessi Uribe

Jessi Uribe ig: Jessi Uribe