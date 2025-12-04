¿Se le junto el ganado a Aida?, Westcol y El Agropecuario se reunieron por esta razón

En la noche de este 3 de diciembre, el stremear paisa Westcol estrenó su reality show llamado 'La mansión de los streamers’, con el cual buscará descubrir nuevos talentos digitales en Colombia y Latinoamérica. La noticia llegó hace unos días, por medio de un comunicado del stremear y su mánager, Carlos Vidal Barrueco.

El programa se extenderá hasta el 10 de diciembre y entraron 20 stremears que buscan obtener un lugar dentro del equipo creativo Westcol, pero también se espera que sea un espacio competitivo donde se impulse y apoye a quienes buscan consolidar una carrera en el mundo digital.La transmisión y cobertura están disponibles a través de la cuenta oficial de Westcol en la plataforma Kick.

Para sorpresa de muchos, la primera transmisión contó con la llegada de Juan David Tejada, más conocido como “El Agropecuario”, quien es la más reciente expareja de Aida Victoria Merlano. El detalle que llama la atención, es que Westcol también es el ex de la influencer, de hecho antes de estar con Tejeda, estaba con él, por lo que nadie esperaba que este hiciera parte del reality.

Dentro del programa, Westcol esta cumpliendo una especie de rol como “rector o director”, por lo que se encargó de recibir a El Agropecuario en su oficina. Al ingresar, el stremear le confesó que nunca lo imagino allí, mientras que él confesó que lleva un año en redes y que llega con la disposición “romperla”.

“Ando tranquilito en silencio, que el tiempo lo diga todo”, respondió Tejada cuando Westcol le preguntó por las polémicas en las que se ha visto envuelto, para después recordar que ellos dos tuvieron problemas. “En ese momento me sentí atacado, pero ya después manejamos la vuelta bien y no paso nada”, para después decir que su motivación en las redes ha sido que le ha ido bien, por lo que le quedaron gustando.

Juan David Tejada fue el último en ingresar, de hecho Westcol confesó que fue él mismo quien quiso que ingresara, porque según él, allí faltaba un agropecuario: “Pa que la gente vea como nosotros nos tomamos la vida, usted nunca va a ver a Carlitos o a mí ofendidos por las redes". Esto por supuesto ha generado miles de reacciones, indicando que no se esperaban este junte, muchos han expresado que ahora solo esperan la reacción de Aida Victoria Merlano.