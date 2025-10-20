WestCol rompió récords en Colombia junto a Kick; acá los millones que alcanzó

Fueron siete horas las que duró la transmisión de ‘Stream Fighters 4′ por medio del canal de Kick de WestCol, streamer que dejó claro que más allá de las pantallas tiene un poder de convocatoria bastante bueno, hasta el punto que reunió a 17.000 personas de manera presencial en el coliseo Med Plus de Bogotá.

Lo ocurrido el pasado 18 de octubre, se posiciona como uno de los sucesos más importantes en Latinoamérica, respecto a este tipo de transmisiones, ya que se alcanzaron 4,6 millones de espectadores, duplicando la cifra del año inmediatamente anterior cuando el evento se realizó en La Macarena en Medellín. Esto le permitió a la compañía australiana entrar al Top 10 de aplicaciones de entretenimiento en 29 países para usuarios Android; y se aseguró el primer escaño en la categoría competitiva ‘Foto y Video’ en 21 países respecto a iOS.

Al respecto, Ryan Webb, Gerente de operaciones de Kick expresó: “Esta generación de creadores innova y produce a una escala que demuestra la transformación en el consumo y la interacción con el contenido. Los eventos de alta producción, con el impulso y el dinamismo que tienen creadores como Westcol son el futuro del entretenimiento. Una visión no dictada por estructuras tradicionales o una fórmula heredada a la que los eventos y el contenido deben adherirse.”

“Vimos con Stream Fighters 4 que la comunidad respondió como nunca antes y KICK continuará impulsando producciones de alto impacto, ya que hay un potencial increíble y estamos seguros de que seguirá creciendo”, añadió.

Previo al evento ‘West’ le concedió una entrevista a Publimetro Colombia, dio a conocer que, con su aporte y el de Kick, las marcas han empezado a apoyar este tipo de eventos que no solo lo impulsa a él también a sus colegas y a quienes boxean allí: “Todos los creadores que están presentes en esta cita, y que han estado en las anteriores ediciones, siempre nos dan a conocer su agradecimiento y gratitud por la oportunidad. (...) El recibimiento de las marcas en este tipo de eventos al principio era muy complicado, hasta ahora que el evento se hizo notar más que en las anteriores ediciones. Ahora las marcas se interesan más y quieren estar presentes”, expresó el streamer.