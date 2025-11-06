María Fernanda Cabal admitió ponerle los cachos a sus novios: “no me gustaba que me los pusieran a mi”

María Fernanda Cabal es una destacada política y politóloga colombiana, miembro fundador del Centro Democrático y actual senadora de la República desde 2018, luego de haber sido representante a la Cámara por Bogotá entre 2014 y 2018. La también precandidata estuvo por estos días en una entrevista con la presentadora Laura Acuña, en su podcast.

‘La Sala de Laura Acuña’ se ha caracterizado por su ambiente relajado y cercano, lo que permite a los invitados compartir sus historias de manera abierta y honesta. En cada episodio, Laura sostiene conversaciones íntimas y reveladoras con sus invitados, explorando aspectos desconocidos de sus vidas.

En esta entrevista, la senadora en gran parte habló sobre su vida personal, mostrando una faceta más fresca y relajada de su vida, mencionando su matrimonio. Cabal está casada con José Félix Lafaurie Rivera, un reconocido líder gremial ganadero, con quien tiene a sus cuatro hijos: Luisa, Denisse, Santiago y Juan José.

Al preguntarle Laura sobre su relación, Cabal admitió que no es consentidora, que es cariñosa pero no tanto e incluso que no celebran los aniversarios con su esposo porque no lo suele recordar ya. Posteriormente, la presentadora le preguntó: “¿Eres celosa?“, a lo que la senadora contestó: “Lo fuí, fuí celosa porque era posesiva, como me gustaba tener novios guapos, claro que aveces le ponía los cachos a mis novios, pero no me gustaba que los pusieran a mi”.

Otro de los puntos llamativos que tocó, fue el parentesco de su padres, quienes son primos, admitiendo que esto era bastante común en su familia. "Hay un dicho que dice entre primo y primo más me arrimó, pero eso era aun peligro porque mis papás tienes el apellido repetido, al derecho y al revés. Mis papás son primos muchísimas veces, mis abuelos eran primos, porque era Buga”, indicó María Fernanda.