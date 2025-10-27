“Qué descaro”: Humorista de Caracol aseguró que Verónica Alcocer mantiene sus lujos con impuestos de los colombianos

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación más conocidos del país, pues con el paso de los años se ha encargado de llevarles a los televidentes una amplia gama de producciones enfocadas tanto en la información como en el entretenimiento y varias de ellas se han quedado en el corazón del público debido a las décadas que llevan en pantalla, siendo este el caso de ‘Sábados felices’.

Durante más de 50 años, los televidentes han disfrutado del humor de cada una de las personalidades que hace parte de este formato, además varias de ellas también se han destacado en otros programas debido a su talento, como lo es ‘Polilla’ con nombre de pila Nelson Polanía, que con el paso de los años se ha convertido en una de las figuras más representativas dentro de la producción.

Pero más allá del talento con el que cuenta a nivel humorístico, también ha cosechado una amplia comunidad por medio de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activo, alcanzando así lo más de 900 mil seguidores, donde también deja en evidencia algunas de sus posturas políticas.

Luego de que el mismo Petro confirmara su separación de Verónica Alcocer, tras un buen tiempo de rumores, la serie de comentarios no se hicieron esperar, donde ‘Polilla’ tampoco dudó en referirse a este tema, asegurando “Qué descaro y manteniendo todos los lujos a costillas de los impuestos que pagamos cumplidamente”.

Cabe resaltar que tras sus inesperadas declaraciones, el humorista de Caracol terminó recibiendo varias reacciones por diferentes usuarios de Instagram, tanto en contra como a favor, sin embargo, es evidente que más allá de las críticas que pueda llegar a recibir busca dejar claro su descontento con Petro.

¿Cuál fue la causa de fallecimiento de ‘La Gorda Fabiola’, esposa de ‘Polilla’?

‘La Gorda Fabiola’ durante más tres días estuvo internada en el hospital debido a una inflamación en sus piernas, que posteriormente también trajo consigo algunas afectaciones a su sistema respiratorio y cardiovascular. Cabe resaltar que durante varios años la humorista enfrentó problemas en su corazón, además de la diabetes que padecía, enfrentando varias situaciones de salud que llevaban varios años.