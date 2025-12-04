Aida Victoria llegaría al reality de Westcol ‘La Mansión de los stremears’, tras la participación del Agropecuario

En la noche del 3 de diciembre, el stremear paisa Westcol estrenó su reality show llamado’La mansión de los streamers’, con el cual busca descubrir nuevos talentos digitales en Colombia y Latinoamérica. Este se suma a los recientes formatos de convivencia transmitidos de forma digital como ‘La Mansión de Luinny’, de la cual salió ganadora Karina García y ‘La Casa de Alofoke’.

El programa va hasta 10 de diciembre y entraron 20 stremears que buscan obtener un lugar dentro del equipo creativo Westcol, pero también se espera que sea un espacio competitivo donde se impulse y apoye a quienes buscan consolidar una carrera en este mundo. De hecho, la particularidad de este es que no solo son influencers, sino creadores que le han apuntado a las transmisiones en vivo.

Para sorpresa de muchos, la primera transmisión contó con la llegada deJuan David Tejada, más conocido como “El Agropecuario”, quien es la más reciente expareja de AidaVictoria Merlano. El detalle que llama la atención, es que Westcol también es el ex de la influencer, de hecho antes de estar con Tejeda, estaba con él, por lo que nadie esperaba que este hiciera parte del reality.

Lo que si admitió Westcol fue que él mismo quiso que estuviera allí, pero en su primera noche ya lo estaban molestando con un comentarios sobre su paternidad, indicándole que estaba en todo lado menos cuidando a sus hijos. Entre los comentarios al respecto, los internautas expresaron sorpresa, pero también el deseo de que Aida Victoria Merlano se manifestara.

Hace algunas horas, Merlano compartió un video con su hijo, Emi, diciendo que no podía creer las difamaciones de las personas y que ella es una santa. Sin embargo, la que en realidad llamó la atención, fue la siguiente, en la que le pregunta a sus seguidores sobre qué outfit se podría poner para dar clases y que recibía sugerencias.

Este se podría interpretar de manera que la influencer tendría intenciónes de aparecer allí adentro, con sus dos exparejas, cabe resaltar que el reality se esta desarrollando como si fuera una clase de colegio. La idea es que los participantes también tomen clases, de hecho Westcol tiene el rol de supuesto rector, mientras que su cercano amigo Chanty, de profesor.