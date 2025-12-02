Aida Victoria Merlano habló sobre el maltrato que vivió y dio un mensaje a las madres solteras: “Denuncien”

La influencer espera un hijo de su pareja, Juan David Tejada. / Foto: Instagram @aidavictoriam - Tomada el 24 de marzo de 2025.

La polémica entre Aída y su expareja sentimental, ‘El Agropecuario’, volvió a encenderse luego de que él publicara una historia en redes sociales posando junto a su hijo y asegurando que está “más seguro que nunca” de querer luchar por estar cerca del pequeño. Minutos después, la influenciadora respondió con un video en el que habló sin filtros sobre su relación con él, reveló una conversación privada y aprovechó para dar un mensaje a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

Le puede interesar: Aida Merlano confesó que demandó por alimentos al ‘agropecuario’, “A mí me respetas y deja de utilizar a mi hijo”

En su publicación, Aída comenzó mencionando la importancia de reconocer señales de violencia y denunciar a tiempo, recordando que ella misma tardó en aceptar lo que vivía.

“Si usted vive violencia, denuncie. Eso de ‘dejo eso en el pasado y cierro el capítulo’ no funciona. Yo todavía me acuerdo del día que fui a poner la denuncia. Yo decía: ‘sí, casi me pega, pero no me dio’. Y cuando empiezo a contestar la encuesta, me quedo así… Ahí es donde haces conciencia y dices: ‘Todo el tiempo esta persona me violentó’”, aseguró, haciendo referencia directa a su relación con Tejada.

Durante la grabación, también habló sobre la presión que sienten muchas mujeres por intentar sostener un hogar “con papás presentes”, aun cuando emocionalmente ya están agotadas. Según ella, la estabilidad mental de la madre debe ser prioridad, especialmente cuando hay situaciones que ponen en riesgo el bienestar familiar. “Si aplica, demanden por alimentos. Denuncien si hay violencia. No se queden calladas”, enfatizó.

Aída también se refirió a la culpa que cargan muchas mujeres por haber “elegido mal” al padre de sus hijos, y recordó lo difícil que fueron sus últimos meses de embarazo, cuando trabajó intensamente para aportar al patrimonio del bebé que venía en camino.

“Yo lo vi ejercer su paternidad con su hija mayor y decía: ‘súper buen papá’. Cuando en el camino se sumaron otros dos hijos… Hoy, con las demandas, digo: ‘eso que tú me contaste no era verdad’”, expresó.

El video generó una ola de reacciones, especialmente de mujeres que se sintieron identificadas con su testimonio. “No tengo hijos y ya quiero denunciar”, “Siempre es culpa de la mujer por haber elegido mal, pero nunca del hombre por fingir una personalidad para ser elegido”, “Eres la voz de millones de madres, gracias Aída”, “No soy madre, pero anoté todo”, fueron algunos de los comentarios que resaltaron en redes.

Su mensaje, más que una respuesta a su expareja, se convirtió en un llamado a la reflexión sobre la maternidad, la corresponsabilidad y la importancia de hablar abiertamente sobre la violencia que muchas mujeres aún normalizan sin darse cuenta.