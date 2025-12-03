Gustavo Petro reaccionó al sorpresivo árbol de Navidad inspirado en su rostro

Gustavo Petro es el actual presidente de Colombia, quien a lo largo de su mandato ha sido blanco de fuertes polémicas de las cuales también ha salido a defenderse en varias ocasiones. A pesar de las diferentes obligaciones con las que cuenta, el mandatario también suele ser muy activo en sus redes sociales, refiriéndose a diversos hechos a través de estas plataformas.

Le puede gustar: Edward Porras, el ‘Ojo de la noche’, reveló los duros comentarios que le lanzan sus propios colegas

Sin duda, en TikTok los usuarios suelen ser bastante creativos generando risas en otros. Uno de los videos que se viralizó rápidamente tuvo que ver con un hombre que al realizar su decoración navideña decidió que Gustavo Petro fuera parte de la misma, tanto así que terminó agregando el rostro del mandatario en varias partes de su árbol, demostrando así el aprecio y apoyo que le tiene.

Como era de esperarse, la serie de comentarios por parte de los usuarios no faltaron tanto en contra como a favor. Sin embargo, el que más logró destacarse tuvo que ver con que el presidente, Gustavo Petro, comentó la publicación añadiendo “feliz Navidad, Colombia”, a lo que el protagonista del video, señaló: “Feliz Navidad, señor presidente en Cali, lo amamos. Dios lo bendiga siempre”.

¿Cuál es la enfermedad que padece Sofía Petro, la hija de Gustavo Petro?

En medio de un video, a través de su cuenta de Instagram, Sofía Petro aseguró que padece en la enfermedad de endometriosis, “Hola, estoy en mis días y usualmente cuando estoy en mis días tengo mucha inflamación y me duele mucho todo. Porque tengo endometriosis, muchas veces no es diagnosticada, pero si te duele mucho tu menstruación, eres muy irregular y tienes algunos de estos síntomas, es bueno que te revises (…) Para estos días uso calzones menstruales que son mi salvación”.

De acuerdo con la información mencionada por la Clínica Universidad de Navarra: “La endometriosis es una enfermedad benigna que afecta a las mujeres durante su vida reproductiva.

Si el endometrio, que se sitúa fuera del útero, desarrolla incorrectamente, puede asentarse en cualquier lugar del abdomen. Puede provocar implantes (placas pequeñas), nódulos (placas grandes) y endometriomas (quistes en los ovarios)