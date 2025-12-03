¿Fanatismo o creatividad? Seguidor de Gustavo Petro decoró su árbol con caras del presidente

La temporada decembrina siempre deja escenas curiosas, pero pocas tan inesperadas como la que protagonizó Elieser Betancour, un hombre que decidió llevar el espíritu navideño a otro nivel político. Su video, en el que muestra su árbol de Navidad decorado con decenas de imágenes del presidente Gustavo Petro, se volvió viral en redes sociales y desató todo tipo de reacciones.

Le puede interesar: El plan más rolo para Navidad: Monserrate enciende sus luces, conozca precios y horarios

Las grabaciones muestran al hombre orgulloso de su “árbol presidencial”, repleto de recortes del mandatario entre las luces y los adornos tradicionales. La publicación rápidamente acumuló miles de comentarios, entre usuarios que lo tomaron con humor, otros que lo criticaron por mezclar política con Navidad, y algunos que, incluso, celebraron su gesto como una muestra de apoyo al jefe de Estado.

En X, TikTok e Instagram, la conversación se dividió entre quienes lo llamaron “creativo”, “loco”, “original” o “fanático”, mientras que otros convirtieron su árbol en material para memes y parodias. Como suele ocurrir en redes, la polémica creció al ritmo de las compartidas.

Más allá del debate, el video de Elieser Betancour se convirtió en uno de los virales curiosos que suelen aparecer cada diciembre: un recordatorio de que, en Internet, cualquier cosa puede convertirse en tendencia, incluso un árbol de Navidad lleno de fotos de Gustavo Petro.

¿Cuáles son las tendencias de decoración para esta navidad?

Este año, la apuesta decorativa se aleja de las tradicionales bolas uniformes y colores clásicos. La tendencia dominante para los árboles y los espacios interiores está marcada por tonos vibrantes, moños de gran tamaño y arreglos florales, que reemplazan los elementos convencionales.

Asimismo, los moños elaborados y las flores decorativas se han convertido en protagonistas, ya que aportan volumen y un toque artesanal que resalta en las fotos. Este tipo de adornos permite combinar estilos y texturas, lo que genera árboles visualmente más ricos y dinámicos. A esto se suman las guirnaldas con tonos metálicos y los elementos hechos a mano, que continúan ganando espacio entre quienes desean una decoración más acogedora y moderna.