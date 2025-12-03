Edward Porras, el ‘Ojo de la noche’, reveló los duros comentarios que le lanzan sus propios colegas

Noticias Caracol se ha convertido en el informativo más visto por los televidentes, pues desde hace varios años busca llevarles los principales hechos que tiene lugar en materia social, política, económica, deportiva y cultural de la mano de un amplio número de periodistas y presentadores, donde Edward Porras, el ‘ojo de la noche’, se ha convertido en uno de los más queridos.

Le puede gustar: Esta fue la decisión que tomó la familia de Diomedes Díaz con su tumba

Porras es conocido en redes sociales por su llamativa forma de relatar sus diferentes reportajes sobre aquellas situaciones que se viven a lo largo de la noche en las calles de Bogotá. Tal ha sido su auge desde hace un tiempo, que estuvo haciendo parte de las promos de Stranger Things, famosa serie de Netflix.

En los últimos días, el presentador de Noticias Caracol concedió una entrevista para el mismo canal hablando de la competencia de otros medios frente a su trabajo y aquellas historias que logra encontrar: “No me gustan los grupos y eso lo han tomado mal muchos compañeros, en realidad siempre. Porque en la noche siempre hay un reto de ganarle a Caracol, de competir contra nosotros. Yo le decía hace poco a uno de los compañeros de otro medio, mano usted tiene que dejar de pensar en mi trabajo y hacer su trabajo, le decía yo, hago su trabajo y le va mejor.

Muchos lo toman por el lado malo que yo soy mala clase, me gusta hacer mi trabajo y trabajar solo (...) Siempre me ha gustado trabajar solo (...) Al final lo que pasa con esos grupos es que pelean, entonces donde queda la chiva, porque al final todos cumplen con llevarles a los jefes la noticia del momento", fueron las declaraciones expuestas por parte de Edward Porras, de Noticias Caracol.

¿Edward Porras se va de Noticias Caracol?

Edward Porras suele estar muy activo en sus redes sociales y en varias ocasiones ha realizado diferentes dinámicas de preguntas con el fin de acercarse a sus fanáticos. Una de las preguntas que más se destacó tuvo que ver con si saldría de Noticias Caracol. Ante el hecho y de manera contundente, Edward Porras aseguró “No, para nada, como me voy a ir del lugar, mi segunda casa, donde estoy feliz. No Me voy a ir del noticiero”.

Seguidamente, el periodista de Caracol resaltó que sin mentir, Caracol es como una familia, contando así con grandes amistades y un buen ambiente de trabajo, el cual le ha permitido seguir descubriendo historias y poder hacer lo que desea.