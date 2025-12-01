“Si vuelvo al poder será en el poder constituyente del pueblo”: Gustavo Petro vuelve a abrir la puerta de regreso al Gobierno

Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder ha manifestado intenciones de regresar de alguna manera al poder, siempre y cuando el pueblo así lo quiera. El mandatario ha abierto puertas con este fin como la varias veces fracasada reforma constituyente y también dando a entender que votar por ‘su candidato’ es votar por su proyecto. Ahora, otra vez volvió a dar a entender que podría volver al poder y en redes sociales no se lo perdonan, ya que varios usuarios no entienden por qué insistir en regresar al Gobierno si supuestamente no le gusta el poder.
A través de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro le respondió a un usuario que tildaba al mandatario de dictador y de quererse atornillar al poder. Petro respondió y dijo: "Este es un hombre muy inteligente, magnífico, piensa como yo, pero me cree dictador. Que contrasentido tan brutal. Tal cual sus palabras es lo que hago: defender y construir un estado social de derecho. Ese fue el proyecto democrático del M19″.
De igual forma, Petro manifestó que no sería dictador porque: “A mí no me gusta el poder, siempre he considerado que el poder es la peor droga de todas. Es más adictiva que el fentanilo, y mata mucho más, mata a millones, porque los adictos al poder son genocidas”.
Finalmente, el mandatario le dio un parte de tranquilidad al usuario de X de que dejará el poder, pero no cerró la puerta a un regreso: “Tranquilo Martín, que el 7 de agosto me iré, no tengo claro a dónde, cuando joven eso no me preocupaba, sabía que una familia pobre me ofrecería un espacio para mi. Si vuelvo al poder será en el poder constituyente del pueblo”.