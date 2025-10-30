Después de que María José Pizarro dio paso al costado, Carolina Corcho será cabeza de lista al Senado del Pacto

En la mañana de este jueves 30 de octubre se confirmó que la exministra de Salud Carolina Corcho será la cabeza de lista del Pacto Histórico al Senado tras quedar segunda en la consulta que hicieron varios partidos de esa coalición el pasado 26 de octubre. La contienda la ganó el senador Iván Cepeda, quien se perfila como el candidato de izquierda más importante de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

“Asumiremos la cabeza de lista al Senado de la República de la lista paritaria del Pacto Histórico, primer Movimiento Político que por decisión popular, ordenó sus listas cerradas para que el 50% de sus congresistas sean mujeres, un anticipo de lo que debería ser una reforma política de todo el sistema de partidos”, indicó Corcho a través de su cuenta oficial en la red social X.

Así mismo, señaló que trabajarán de forma colectiva con el fin de conseguir una votación mejor que la que obtuvieron en 2022, cuando el Pacto Histórico recién se estrenaba como coalición bajo la figura del presidente Gustavo Petro, quien terminó ganando las elecciones en segunda vuelta.

Corcho, además, dejó entrever la ambiciosa apuesta que quiere ejecutar esta parte de la izquierda en los próximos comicios.

“Requerimos 55 senadores, senadoras y 87 representantes a la cámara que trabajen con la ciudadanía, los movimientos sociales y continúen el cambio en Colombia. Iniciaremos la más amplia pedagogía ciudadana sobre la importancia del Congreso, la necesidad de cambiarlo, su papel en el proceso constituyente para adelantar las reformas que el país requiere. !Ni Un Paso Atrás!“, advirtió la exministra de Salud.

Estas cuentas de Corcho son bastante optimistas, pues el Pacto hoy tiene 19 curules en Senado y 26 representantes a la Cámara.

La controversia con María José Pizarro

La confirmación de Corcho como cabeza de lista llegó poco después de protagonizar una polémica con la actual senadora María José Pizarro. La controversia estuvo directamente relacionada con quién debía ser la cabeza de lista.

Corcho advirtió que los votos que consiguió en la consulta mostraban la voluntad popular de que ella enarbolara una representación política. El problema es que Pizarro, quien también fue precandidata presidencial, se bajó de la consulta para apoyar a Iván Cepeda con el fin de que le ganara al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Quintero se terminó bajando de la consulta y esto dejó a varias figuras políticas fuertes del Pacto en el aire: además de Pizarro, Gustavo Bolívar y Susana Muhamad también habían renunciado para respaldar a Cepeda.

Después de toda la polémica, Pizarro hizo una publicación en la que confirmó que daba un paso al costado. “Cuando los pueblos hacen historia, la política no puede malbaratar ese esfuerzo. No tengo compromisos por una curul, sino con Colombia y con el proyecto de cambio que lidera el presidente Gustavo Petro . Me pongo a disposición del presidente, el Frente Amplio y de la Constituyente Popular”, advirtió Pizarro en su cuenta oficial en X.